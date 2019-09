Strange But True: trama, cast e anticipazioni del film in uscita

È ufficiale, a breve Strange But True approderà sul grande schermo. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 12 settembre 2019, è stata diretta da Rowan Athale, regista inglese noto al grande pubblico per film come Little America, Wasteland e Il cortometraggio A Good Life.

Il thriller dai toni drammatici, distribuito dalla Notorious Pictures e sceneggiato da Eric Garcia, racconta la storia di una giovane donna che si reca dai genitori del suo defunto fidanzato dicendo loro di portare in grembo il figlio del ragazzo deceduto. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Strange But True: trama e anticipazioni del film in uscita

Strange But True racconta la storia di Melissa e Ronnie, due adolescenti innamorati. La coppia dopo il ballo di fine anno trascorre la notte assieme ma il loro sogno romantico viene distrutto da un grave incidente d’auto in cui il ragazzo purtroppo muore. A Cinque anni dal tragico evento, il fratello del teenager defunto vive ancora con la madre Charlene mentre quest’ultima ha lasciato il lavoro e divorziato dal marito Richard.

Inaspettatamente un giorno Melissa si presenta a casa dell’ex fidanzato incinta di quasi nove mesi e con una grande notizia. La futura mamma è convinta che il bambino che porta in grembo è in realtà di Ronnie, idea che si è rafforzata ancora di più dopo l’incontro con una medium. La donna in attesa sostiene infatti che è l’unico uomo con cui è stata è proprio il ragazzo deceduto e quindi il padre non può essere nessun altro. Cos’è davvero successo? Come finirà Strange But True?

Il cast del film

In Strange but True Buck Robinson interpreta Philip mentre Amy Ryan è Charlene. Greg Kinnear veste i panni di Richard, Brian Cox quelli di Bill e Margaret Qualley è Melissa.

Hanno partecipato al film anche Connor Jessup nel ruolo di Ronnie, Blythe Danner in quello di Gail e Janaya Stephens che è Pilla Wisenowski. Inoltre Mena Massoud recita la parte di Chaz, Sarah Allen quella di Holly e Allegra Fulton è Holly. Infine Allegra Fulton interpreta Chantrel, Gina Hiraizumi è l’ispettore Larsen e Perry Laylon Ojed veste i panni del dottor Cruz.

