Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta streaming, tv e formazioni

Dopo la pausa per le nazionali, ritorna il campionato. Ad aprire la terza giornata della Serie A 2019/2020 è Fiorentina-Juventus, che si disputerà sabato 14 settembre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Si parte subito col botto dunque in questo primo turno post nazionale. Parliamo di un match molto sentito, complice anche la forte rivalità che corre fra le due squadre, che in passato hanno dato vita a grandi sfide sul rettangolo verde.

La Fiorentina non è partita con il piede giusto: due sconfitte su due, una buonissima prestazione con il Napoli a cui ha fatto seguito una brutta prova contro il Genoa. Il calendario non aiuta la Viola in questo periodo, ma la squadra di Montella ha le capacità per ottenere comunque grandi risultati; la sfida sarà proibitiva ma non sicuramente impossibile da portare a casa.

Questo anche perché la Juventus ha si iniziato con due successi rispettivamente contro Parma e Napoli, ma allo stesso tempo i bianconeri non hanno granché convinto nelle prime uscite stagionali. La buona notizia riguarda Sarri, che si insedierà finalmente in panchina dopo essere guarito dalla polmonite che lo ha colpito nelle scorse settimane, costringendolo a fargli saltare i precedenti match. Servirà una gran partita da parte del sodalizio campione d’Italia, in attesa della difficile trasferta di Champions League del prossimo mercoledì in casa dell’Atletico Madrid.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery

Allenatore: Montella

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo

Allenatore: Sarri

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

