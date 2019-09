Grandi bugie tra amici: trama, cast e quando esce il film al cinema

Siete in cerca di una spassosa commedia? Allora Grandi bugie tra amici potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione dal 12 settembre 2019, è stata diretta da Guillaume Canet, attore e regista francese noto al grande pubblico per film come Mon idole, Non dirlo a nessuno, Blood Ties – La legge del sangue e Rock’n Roll.

L’esilarante lungometraggio, il cui titolo originale è Nous finirons ensamble, è il sequel de Les petits mouchoirs e segue le avventure del gruppo che si ritrova di nuovo insieme in occasione del compleanno di Max. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Grandi bugie tra amici: trama e quando esce il film al cinema

Come già detto in apertura di articolo, Grandi bugie tra amici sarà disponibile nelle sale italiane dal 12 settembre 2019. A distanza di tre anni dall’ultimo incontro con i compagni di una vita, Max si reca nella sua casa al mare per rilassarsi e prendere una pausa dalle preoccupazioni di tutti i giorni. La tranquillità dell’uomo però dura davvero molto poco poiché il gruppo lo raggiunge in villa a sorpresa per festeggiare insieme il suo compleanno.

Max si sforza di sembrare felice dell’improvvisata ma in realtà è ben evidente che non sia davvero contento della loro visita. Tra imprevisti, segreti, confessioni e inaspettate rivelazioni, tutti sveleranno le piccole e grandi bugie raccontate agli amici?

Il cast del film

In Grandi bugie tra amici François Cluzet interpreta Maz mentre Marion Cotillard è Marie. Gilles Lellouche veste i panni di Eric, Laurent Lafitte quelli di Antoine e Benoît Magimel è Vincent.

Hanno partecipato al film Pascale Arbillot nel ruolo di Isabelle e Clémentine Baert in quello di Sabine. Completano il cast Valérie Bonneton nella parte di Véronique e Joé Garcia in quella di Alain.





