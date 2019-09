Dove vedere Genoa-Atalanta in diretta streaming, tv e formazioni

Il lunch match valido per la terza giornata della Serie A 2019/2020 è Genoa-Atalanta, che si disputerà domenica 15 settembre 2019 alle ore 12:30 allo stadio Ferraris di Genova.

Partita interessante quella che si giocherà in terra ligure, fra due squadre ambiziose e con obiettivi di classifica comunque diversi l’una dall’altra.

Il Genoa ha iniziato bene la propria stagione, pareggiando all’esordio in casa della Roma e vincendo la scorsa giornata contro la Fiorentina. Il mercato è stato molto buono e con Andreazzoli in panchina, i tifosi rossoblu assisteranno ad un Grifone fortemente votato all’attacco, lasciando dunque la difesa più spesso in balia alle azioni offensive avversarie. L’obiettivo e la salvezza e sulla carta, vedendo le dirette concorrenti, non sembra essere difficile da raggiungere. Ma in questi ultimi anni la squadra del capoluogo ligure ha buttato spesso al vento le sue stagioni, con l’esempio più lampante riguardante quella appena passata, che ha portato a una salvezza risicatissima e ufficiale solo dopo il fischio finale dell’ultima partita.

L’Atalanta ha iniziato il suo campionato vincendo all’esordio in casa della SPAL e perdendo successivamente contro il Torino. Ma i riflettori sono ora puntati soprattutto sulla Champions League, che vedrà la Dea esordire per la prima volta nella sua storia mercoledì in casa dell’ostica Dinamo Zagabria. Prima però la Serie A e una classica partita amarcord per mister Gasperini, il quale in settimana ha dichiarato che sarebbe potuto tornare al Genoa nel corso dell’ultima estate.

Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé

Allenatore: Andreazzoli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata

Allenatore: Gasperini

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma streaming on demand DAZN.

