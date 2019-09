Fast & Furious 7: trama, cast e curiosità del film stasera su Italia 1

Stasera 12 settembre 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Fast & Furious 7. La pellicola del 2015 è stata diretta da James Wan, regista malaysiano naturalizzato australiano che ha dato nuova linfa vitale al genere horror con film come Saw – L’enigmista, Dead Silence, Insidious e L’evocazione – The Conjuring che per l’occasione si è cimentato in un campo completamente diverso dimostrando grande versatilità.

Il lungometraggio d’azione è il settimo capitolo dell’omonima saga iniziata nel 2001 e riprende la storia della squadra di Dom e Brian alle prese con una nuova e pericolosa missione. Ma qual è la sinossi di Fast & Furious 7?

Fast & Furious 7: la trama del film stasera su Italia 1

Dominic Toretto e Brian, a distanza di un anno dal loro ritorno negli Stati Uniti, stanno conducendo un vita tranquilla e ligia alle regole. Mentre il primo cerca in tutti i modi di riconquistare la fiducia di Letty, il collega tenta di adattarsi con Mia e il figlio alla quotidianità in periferia. La pace dei protagonisti di Fast & Furious dura però poco e una nuova minaccia mette in pericolo la squadra.

Tutto inizia a Tokyo con il brutale assassinio di Han e poi con il tentato omicidio di Hobbs a Los Angeles. A compiere queste azioni criminali è Deckard Shaw, fratello del defunto Owen pronto a qualsiasi cosa pur di vendicarsi della sua morte. La situazione peggiora ulteriormente quando lo spietato killer fa saltare in aria la casa di Dominic che a questo punto decide di chiedere aiuto ad un agente governativo.

Il cast del film

In Fast & Furious 7 Vin Diesel interpreta Dominic Toretto mentre Paul Walker è Brian O’Conner. Dwayne Johnson veste i panni di Luke Hobbs, Michelle Rodriguez quelli di Leticia “Letty” Ortiz e Tyrese Gibson che è Roman Pearce. Inoltre Ludacris recita la parte di Tej Parker, Jordana Brewster quella di Mia Toretto e Djimon Hounsou è Mose Jakande.



Hanno partecipato al film anche Tony Jaa nel ruolo di Kiet, Ronda Rousey in quello di Kara e Nathalie Emmanuel che è Megan Ramsey. Kurt Russell è Frank “Sig. Nessuno” Petty, Jason Statham interpreta Deckard Shaw e Lucas Black è Sean Boswell. Infine Elsa Pataky veste i panni di Elena Neves, John Brotherton quelli di Sheppard e Eden Estrella è Samantha “Sam” Hobbs. Completano il cast di Fast & Furious Ali Fazal nella parte di Safar, Brian Mahoney in quella del tecnico drone e Luke Evans che è Owen Shaw.

Fast & Furious 7: curiosità del film

Forse non tutti sanno che Fast & Furious 7 segna l’ultima apparizione cinematografica dell’attore Paul Walker che ha perso la vita il 30 novembre 2013 quando le riprese non erano ancora finite. Inoltre la canzone che si sente alla fine della pellicola See You Again è dedicata proprio all’artista scomparso.

Tra le tante straordinarie macchine utilizzate nel film ci sono anche la Jeep Wrangler, Toyota Supra, Bugatti Veyron, Dodge Viper, Audi R8, Subaru Impreza e McLaren MP4-12C. Infine in Fast & Furious 7 l’ospedale Sacred Heart Hospital in cui viene portato Hobbs ha lo stesso nome di quello della famosa serie televisiva Scrubs.

