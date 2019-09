Power Rangers: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un film adatto a tutta la famiglia? Allora Power Rangers potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2017, in onda stasera 12 settembre 2019 alle 21.20 su Rai 2, è stata diretta da Dean Israelite, regista sudafricano noto al pubblico per opere come Magician, The Department of Nothing e Project Almanac.

Il lungometraggio di fantascienza, sceneggiato da John Gatins, è basato sull’omonima serie televisiva degli anni ’90 che ha come protagonisti i colorati supereroi alle prese con incredibili avventure. Ma qual è la sinossi di Power Rangers?

Power Rangers: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Nella lontana era cenozoica i coraggiosi Power Rangers proteggono il prezioso Cristallo Zeo,grazie al quale c’è vita sul nostro Pianeta. Rita Repulsa, membro della squadra, tradisce il gruppo e pertanto il leader Zordon si vede costretto a nascondere la fonte dei poteri dei guerrieri e ordina ad un robot di inviare un meteorite sulla terra così da neutralizzare la sleale ex compagna di battaglie.

USA, giorni nostri. Jason, Kimberly, Billy, Trini e Zack non si conoscono ma ognuno di loro viene in qualche modo attirato in una cava. Tutti e cinque giungono sul posto contemporaneamente e scoprono delle misteriose pietre colorate e una navicella spaziale. Dopo un’improvvisa esplosione, gli adolescenti scoprono di possedere dei poteri straordinari. Con la speranza di scoprire qualcosa in più su ciò che è accaduto, il giorno dopo i teenager tornano sul luogo dell’evento dove vengono in contatto con Alpha 5 e Zordon che spiegano ai ragazzi di essere destinati a diventare dei difensori del pianeta, chiamati Power Rangers, pronti a tutto per difenderlo dagli attacchi di perfidi alieni. Riusciranno i nostri supereroi a salvare il mondo?

Il cast del film

In Power Rangers Dacre Montgomery interpreta Jason Scott / Red Ranger mentre Naomi Scott è Kimberly Hart / Pink Ranger. RJ Cyler veste i panni di Billy Cranston / Blue Ranger, Becky G quelli di Trini Kwan / Yellow Ranger e Ludi Lin è Zack Taylor / Black Ranger.

Hanno partecipato al film anche Bryan Cranston nel ruolo di Zordon / Primo Red Ranger, Elizabeth Banks in quello di Rita Repulsa / Green Ranger e David Denman che è Sam Scott. Completano il cast Sarah Grey nella parte di Amanda, Anjali Jay in quella di Maddy Hart e Patrick Sabongui che è Mr. Kwan.

