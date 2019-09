Fuori controllo: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Stasera 12 settembre 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Fuori controllo. La pellicola del 2010 è stata diretta da Martin Campbell noto al grande pubblico per film come Legge criminale, Senza difesa, Fuga da Absolom, GoldenEye, La maschera di Zorro, Casino Royal e Lanterna verde.

Il thriller dai toni drammatici, il cui titolo originale è Edge of Darkness, è basata sull’omonima serie televisiva del 1985 curata dalla stesso regista della trasposizione cinematografica. Ma qual è la sinossi di Fuori controllo?

Fuori controllo: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Thomas Craven, detective di polizia e veterano, è vedovo da tempo e la sua unica vera gioia è la figlia ventiquattrenne Emma. Un giorno la ragazza approfitta di una pausa dallo stage che sta facendo presso un’azienda per andare a trovare il padre. Pronti per passare finalmente un po’ di tempo assieme, la visita della giovane donna in una manciata di secondi si trasforma in un incubo ad occhi aperti. Proprio davanti alla porta di casa infatti Emma viene uccisa da uno sconosciuto con un colpo di arma da fuoco al petto.

Tutti, dato il lavoro di Thomas che porta inevitabilmente a farsi tanti nemici, credono che il vero bersaglio fosse il padre e solo per errore quindi solo per errore sia stata assassinata la figlia. Distrutto dal dolore e fuori controllo, Craven e la polizia cercano disperatamente il colpevole senza però riuscirci. L’uomo allora continua per conto suo le indagini e scopre che la stessa azienda per cui lavorava come apprendista Emma è invischiata in torbidi affari. La ragazza era venuta a conoscenza di informazioni compromettenti?

Il cast del film

In Fuori controllo Mel Gibson interpreta Thomas Craven mentre Ray Winstone è Darius Jedburgh. Danny Huston veste i panni di Jack Bennett, Bojana Novaković quelli di Emma Craven e Shawn Roberts è Burnham. Inoltre David Aaron Baker recita la parte di Millroy, Jay O. Sanders quella di Whitehouse e Denis O’Hare è Moore.



Hanno partecipato al film anche Damian Young nel ruolo del senatore Jim Pine, Caterina Scorsone in quello di Melissa e Frank Grillo che è Agente Uno. Wayne Duvall è il capo della polizia, Gbenga Akinnagbe interpreta il detective Darcy Jones mentre Gabrielle Popa e Gordon Peterson sono rispettivamente Emma da bambina e sé stesso. Completano il cast di Fuori controllo Timothy Sawyer nei panni del medico legale, Scott Winters in quelli del dottore, Ali Reza Farahnakian che è il secondo dottore e Peter Hermann nel ruolo di Sanderman.

