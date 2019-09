Dove vedere Brescia-Bologna in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella terza giornata della Serie A 2019/2020 è Brescia-Bologna, che si disputerà domenica 15 settembre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Rigamonti di Brescia.

Primo match casalingo per il Brescia, dopo i lavori di rifacimento generale allo stadio che hanno costretto i lombardi a giocare in trasferta le prime due partite. La prima a Cagliari si è conclusa con un successo di misura, la seconda in casa del Milan con il medesimo risultato dell’esordio, ma stavolta a sfavore. Una partenza dunque tutto sommato positiva per la Leonessa, il cui obiettivo è quello di mantenere assolutamente la categoria avendola riconquistata dopo otto anni di cadetteria. Il mercato sulla carta è stato molto buono, con la ciliegina sulla torta Balotelli arrivata nei pressi del gong finale; ma Supermario sarà ancora indisponibile causa squalifica pendente dalla scorsa Ligue 1, che lo renderà disponibile soltanto a partire dalla trasferta torinese contro la Juventus. Il pubblico accoglierà sicuramente festante il ritorno dei loro beniamini, successivamente alla grande cavalcata portata a termine con la vittoria dello scorso campionato di Serie B.

Dall’altra parte c’è l’ambizioso Bologna, che quest’anno vorrebbe provare a spingersi più in su e dunque non accontentarsi di una semplice salvezza. Questo lo testimonia soprattutto il mercato che è stato portato avanti dai felsinei, un mix di qualità e quantità che sia utile a Mihajlovic per costruire la miglior squadra possibile. Il mister bolognese sarà assente per qualche partita in quanto richiamato dall’ospedale per la seconda tranche di cure, ma è sicuro che seguirà comunque i suoi ragazzi in queste settimane. L’inizio dei rossoblu è stato positivo grazie al pareggio in casa del Verona all’esordio a cui ha fatto seguito il successo casalingo nel derby contro la SPAL, arrivato nei minuti di recupero finali.

LEGGI ANCHE: Classifica tifosi squadre Serie A: domina la Juventus, milanesi lontane

Le probabili formazioni di Brescia-Bologna

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Ayè

Allenatore: Corini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro

Allenatore: Mihajlovic

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it