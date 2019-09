X Men – First Class: trama, cast e curiosità del film stasera in tv

Stasera 13 settembre 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda X Men – First Class. Il lungometraggio del 2011 è stato diretto da Matthew Vaughn, regista inglese noto al grande pubblico per film come The Pusher, Stardust, Kick-Ass e Kingsman – Secret Service.

La pellicola fantascientifica, prodotta da Bryan Singer e basata sugli omonimi supereroi dei fumetti Marvel Comics, è il quinto capitolo della saga cinematografica dedicata ai X Men e ci porta alle origini della storia. Ma qual è la sinossi dell’opera?

X-Men First Class: trama del film stasera in tv

Anni 60′, la guerra fredda tra Stati Uniti e Russia minaccia con la sua carica esplosiva di violenza l’intero pianeta. Xavier ed Erik, amici di vecchia data, dopo aver scoperto di possedere incredibili poteri decidono di lavorare assieme per fermare il più grande pericolo che il mondo abbia mai dovuto affrontare. I due uomini iniziano così la ricerca di altri X-Men con l’obiettivo di convincerli a non vergognarsi della loro natura e formare una squadra imbattibile.

A dividere Xavier ed Erik è la diversa concezione del rapporto con gli esseri umani. Mentre infatti il primo sogna una convivenza pacifica con loro, l’altro progetta di creare un esercito di mutanti ed è convinto che la guerra sia inevitabile. L’uomo infatti da bambino ha assistito all’omicidio di sua madre ad opera dello spietato Sebastian Shaw e proprio la rabbia e la grande sofferenza provata hanno portato alla luce i suoi poteri. Tra scontri, inseguimenti e difficili scelte, passo dopo passo inevitabilmente il rapporto tra i due protagonisti si logorerà fino ad approdare ad un punto di non ritorno.

Il cast del film

In X- Men First Class Michael Fassbender interpreta Erik Lehnsherr / Magneto mentre James McAvoy è Charles Xavier / Professor X. Rose Byrne veste i panni di Moira MacTaggert, Jennifer Lawrence quelli di Raven Darkholme / Mystica e January Jones è Emma Frost. Inoltre Kevin Bacon recita la parte di Klaus Schmidt / Sebastian Shaw, Nicholas Hoult quella di Hank McCoy / Bestia e Jason Flemyng è Azazel. Lucas Till ricopre il ruolo di Alex Summers / Havok, Edi Gathegi quello di Darwin e Caleb Landry Jones è Sean Cassidy / Banshee.



Hanno partecipato al film anche Zoë Kravitz nei panni di Angel Salvadore, Álex González in quelli di Riptide e Oliver Platt che è l’Uomo in nero. Matt Craven è John McCone, Rade Šerbedžija interpreta Armivolkoff e Ray Wise è il Segretario di stato. Glenn Morshower, Don Creech, Brendan Fehr e Michael Ironside sono rispettivamente Robert Hendry, William Stryker, l’Ufficiale comunicazioni e il Capitano. Infine Laurence Belcher ricopre il ruolo di Charles Xavier bambino, Morgan Lily quello di Raven Darkholme bambina e Bill Bilner è Erik Lehnsherr bambino. Completano il cast di X-Men Hugh Jackman nella parte di Logan Howlett / Wolverine e Rebecca Romijn in quella di Mystica adulta.

X – Men First Class: curiosità

Forse non tutti sanno che in X-Men First Class in una breve sequenza appare Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Inoltre il personaggio di Mystica si trasforma, anche se per pochi secondi, in Rebecca Romijn.

L’incipit del film è identico, fatta eccezione per l’attore che recita la parte di Magneto da piccolo, al prologo della prima pellicola della saga uscita nelle sale cinematografiche nel 2000. Infine gli spettatori attenti avranno notato che nella scena di Cerebro si vedono due ragazzi che ricordano Tempesta e Ciclope.

