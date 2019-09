Dove vedere SPAL-Lazio in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella terza giornata della Serie A 2019/2020 è SPAL-Lazio, che si disputerà domenica 15 settembre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Mazza di Ferrara.

La SPAL non ha iniziato bene il suo campionato, avendo perso all’esordio in casa contro l’Atalanta e successivamente in trasferta nel derby emiliano contro il Bologna. La squadra estense è considerata da molti una seria candidata alla retrocessione; questo alla luce di un mercato insufficiente su tutti i fronti, con l’unica eccezione legata alla permanenza di Petagna nonostante i diversi corteggiamenti di alcune squadre della nostra Serie A. Per il resto ad esempio non è arrivato un vero sostituto di Lazzari e si poteva fare, più in generale, qualcosina in più.

Dall’altra parte c’è una Lazio che ha cominciato molto bene la sua stagione. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria netta in casa della Sampdoria e, per ultimo, dal pareggio nel derby contro la Roma. L’obiettivo è quello di andare finalmente in Champions League e, comunque vada, migliorare l’andamento dello scorso campionato, risultato abbastanza negativo. La squadra c’è, la qualità è molto buona e soprattutto gran parte della rosa è la stessa da diversi anni, motivo in più per candidare i capitolini per i primissimi posti della classifica. Sarà una partita speciale proprio per il sopracitato Lazzari, ora tra le fila dei laziali dopo essere cresciuto ed esploso con indosso la maglia degli emiliani. Giovedì inoltre ci sarà l’esordio in Europa League, competizione che comincerà dalla trasferta rumena di Cluj.

Le probabili formazioni di SPAL-Lazio

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco

Allenatore: Semplici

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile

Allenatore: S.Inzaghi

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

