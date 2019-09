Dove vedere Roma-Sassuolo in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma nella terza giornata della Serie A 2019/2020 è Roma-Sassuolo, che si disputerà domenica 15 settembre 2019 alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma.

La Roma ha cominciato zoppicando la propria stagione. Due pareggi in due partite, alla prima in casa contro il Genoa e alla seconda in trasferta contro la Lazio nel derby capitolino. Fonseca ha parecchio da lavorare e non sarà facile, visti comunque i tanti nuovi volti arrivati dal mercato. Da questo punto di vista i giallorossi hanno lavorato molto bene, concedendosi Mkhytarian come ciliegina sulla torta arrivata a poche ore – e un po’ a sorpresa – dal termine della sessione. I tifosi non vedono l’ora di poter vedere all’opera il trequartista armeno, classe ’89 ma con una grandissima esperienza internazionale alle spalle maturata in tante squadre importanti. Giovedì comincerà la campagna europea, con la sfida casalinga contro l’Istanbul Basaksehir.

Di contro ci sarà un Sassuolo che si candida ad essere tra le sorprese di questo nuovo campionato. I neroverdi, dopo un ottimo mercato che ha rafforzato tutta la squadra, hanno iniziato in chiaroscuro la propria campagna, perdendo in casa contro il Torino e vincendo roboantemente contro la Sampdoria. L’obiettivo salvezza sembra essere più alla portata del solito, ma mai dire mai: anche durante la scorsa stagione gli emiliani passarono qualche mese di patimento e scarsità di risultati a metà campionato. Mister De Zerbi sarebbe potuto essere seduto sull’altra panchina di questa sfida, ma alla fine il tecnico ha optato per restare almeno ancora per un anno nel tentativo di portare i suoi sempre più in alto.

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Allenatore: Fonseca

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga

Allenatore: De Zerbi

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

