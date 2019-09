Quo vado: trama, cast e curiosità del film stasera in tv con Checco Zalone

Il weekend si apre all’insegna del buon umore con Quo vado. La pellicola del 2016, in onda stasera 13 settembre 2019 alle 21.21 su Canale 5, è stata diretta da Gennaro Nunziante, regista e sceneggiatore pugliese noto al grande pubblico per film come Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle e Il Vegetale.

L’esilarante lungometraggio ha come protagonista il comico Checco Zalone nei panni di un giovane uomo che ha realizzato il suo sogno nel cassetto: avere un posto fisso. Ma qual è la sinossi di Quo vado?

Quo vado: trama del film stasera in tv con Checco Zalone

Fin da piccolo Checco ha sempre avuto le idee chiare sul proprio futuro. Mentre gli altri bambini si divertivano sognando di diventare medici, professori, astronauti, artisti, il protagonista di Quo vado aveva un unico obiettivo: il posto fisso. In età adulta effettivamente il giovane uomo riesce a far diventare realtà il suo grande desiderio conducendo così una vita perfetta. Con un impiego sicuro alle spalle e senza alcuna voglia di assumersi responsabilità, Checco continua ad abitare con i genitori tra le coccole e le attenzioni della mamma. Eterno fidanzato e distante dall’idea di impelagarsi in un faticoso matrimonio, nulla sembra poter turbare la serenità del dipendente statale.

A stravolgere completamente la quotidianità di Checco è una riforma della pubblica amministrazione varata dal governo che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla cinica dirigente Sironi, l’uomo deve prendere una decisione difficile: lasciare il suo amato posto fisso in cambio di una buona uscita o essere trasferito lontano da casa. Ma per il protagonista di Quo vado il lavoro sicuro è sacro ed è disposto a tutto pur di non perderlo. Inizia così un braccio di ferro tra la spietata funzionaria e Checco che avrà un epilogo inaspettato.

Il cast del film

In Quo vado Checco Zalone interpreta Checco ed Eleonora Giovanardi è Valeria Nobili. Sonia Bergamasco veste i panni della dottoressa Sironi, Ludovica Modugno quelli di Caterina e Maurizio Micheli è Peppino, padre di Checco. Inoltre Ninni Bruschetta recita la parte del ministro Magnu, Sebastian Duccio quella del ricercatore e Paolo Pierobon è un altro ricercatore scientifico.



Hanno partecipato al film anche Lino Banfi nel ruolo del senatore Nicola Binetto, Azzurra Martino in quello di Penelope e Lilia Perno che è la suocera di Checco. Infine Diego Verdegiglio è il segretario della dottoressa Sironi, Francesco Cassano interpreta un compagno di squadra e Al Bano e Romina Power sono se stessi. Completano il cast di Quo Vado? Oliviero Corbetta nei panni del Presidente e Federico Ielapi in quelli di Checco Zalone da bambino.

Quo vado: curiosità del film

Forse non tutti sanno che Quo vado? ha incassato ben 65,3 milioni di euro vicinissimo al primato di Avatar, pellicola diretta James Cameron. Le riprese del film sono state girate in Puglia, Sardegna, Calabria, Sicilia, Piemonte, Lazio e Norvegia.

Infine per il lungometraggio Pietro Valsecchi ha conquistato il Nastro d’argento come Miglior produttore mentre Sonia Begamasco ha vinto il Ciak d’oro per la categoria Miglior attrice non protagonista.

