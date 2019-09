Gunny: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Il fine settimana si apre all’insegna del grande cinema con Gunny. La pellicola del 1986, in onda stasera 13 settembre 2019 alle 21.27 su Rete 4, è stata diretta e interpretata da Clint Eastwood, attore di fama mondiale che ha fatto la storia della Settima Arte.

Il lungometraggio di guerra dai toni drammatici, il cui titolo originale è Heartbreak Ridge, segue le vicende del sergente Thomas Highway a cui viene dato il compito di addestrare un manipolo di uomini demotivati. Ma qual è la sinossi di Gunny?

Gunny: trama e anticipazioni del film stasera in tv

1983. Il sergente Thomas Highway, chiamato da tutti Gunny, ha compiuto atti di eroismo nella guerra di Corea ed è veterano di quella del Vietnam. Nonostante le sue valorose imprese, l’uomo è odiato dai suoi colleghi per i metodi bruschi e il poco rispetto della disciplina militare. Stanchi del suo comportamento che peggiora sempre di più, al protagonista viene assegnata la guida di un plotone di esploratori dei marine. Il gruppo di uomini però non è per nulla motivato e l’arrivo del sergente rappresenta per loro solo un fastidio.

Sfaticati e abituati alla vita comoda, Gunny sottopone i soldati ad addestramento durissimo fatto di allenamenti estenuanti, sacrifici e levatacce. La tensione e la stanchezza portano inevitabilmente a scontri e litigi ma il burbero Highway non si fermerà fino a quando i suoi uomini non saranno diventati dei militari in grado superare ogni difficoltà.

Il cast del film

Protagonista del film è Clint Eastwood che interpreta il sergente Tom ‘Gunny’ Highway. Marsha Mason veste i panni di Aggie, J.C. Quinn quelli del sergente della fureria e Arlen Dean Snyder è il sergente maggiore Choozhoo. Inoltre Everett McGill recita la parte del maggiore Malcolm A. Powers, Boyd Gaines quella del tenente M.R. Ring e Moses Gunn è il sergente Webster.



Hanno partecipato alla pellicola anche Mario Van Peebles nel ruolo del caporale “Stitch” Jones, Vincent Irizarry in quello di Fragetti e Ramón Franco che è Aponte. Infine Pete Koch è il soldato “Swede” Johansson, Tom Villard interpreta Profile e Mike Gomez è Quinones. Completano il cast di Gunny Rodney Hill nei panni di Collins, Eileen Heckart in quelli di Little Mary, Bo Svenson nella aprte di Roy Jennings, Peter Jason in quella del maggiore G.F. Devin, Alex M. Bello che è un marine e John Hostetter nel ruolo di Reese.

