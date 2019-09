Dove vedere X Factor 2019 in diretta streaming, tv o in replica

Giovedì 12 settembre 2019 è partita la nuova stagione di X Factor 2019, la tredicesima edizione è stata inaugurata con la prima puntata riservata alle audizioni. Una nuova giuria (fatta eccezione per Mara Maionchi, uscita due volte vincitrice dalle ultime due edizioni con il suo talento) orchestrata dal conduttore habitué Alessandro Cattelan. Ecco dove vedere il programma in diretta tv, streaming o in replica (in chiaro).

La giuria e le altre novità

X Factor 2019 vanta una nuova giuria rispetto alla precedente edizione: al suo posto resta salda solo Mara Maionchi, che sarà affiancato da 3 giudici nuovi di zecca: Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica. Nessuna grande novità nella struttura del programma, che aprirà con le audizioni, per poi proseguire con i Bootcamp a inizio ottobre e due settimane più tardi con gli Home Visit. Il 31 ottobre, invece, partiranno gli attesissimi Live con i concorrenti in gara che cercheranno di sfondare nel mondo musicale grazie a questo seguitissimo talent.

Daniel Johnston è morto: carriera e biografia. Chi era il musicista

Dove vedere X Factor 2019

La prima puntata è andata in onda su Sky Uno alle ore 21.15 di giovedì 12 settembre 2019. Chi l’avesse persa non disperi: questa sera, venerdì 13 settembre 2019, su Tv8 andrà in onda la replica, al termine della nuova puntata di Guess My Age.

Insomma, gli abbonati a Sky potranno guardare in diretta esclusiva le puntate su Sky Uno (canale 108), oppure in streaming on demand sulla piattaforma dedicata Sky Go. Chi non è abbonato a Sky potrà invece gustarsi le repliche il giorno dopo su Tv8. Il programma delle repliche non termina però qui, visto che la puntata sarà riproposta (sempre su Tv8) anche sabato pomeriggio alle ore 17. X Factor 2019 sarà trasmesso in streaming anche su Now TV.

Per quanto riguarda la trasmissione dei Live, invece, ancora non è dato sapere quando sarà possibile vederle in chiaro. Lo scorso anno, ad esempio, andarono in onda il mercoledì della settimana successiva, ovvero alla vigilia della nuova puntata del Live. Su questo fronte si attendono aggiornamenti ufficiali.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it