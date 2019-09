Hans Christian Gram: biografia e perché Google gli dedica il Doodle

Oggi venerdì 13 settembre 2019 Google omaggia con il suo Doodle la figura di Hans Christian Gram, farmacologo e patologo danese. Più precisamente Mountain View ha deciso di celebrare il 166° anniversario della sua nascita. Andiamo a scoprire chi era Gram nel seguente profilo biografico e perché è così importante nel suo settore.

Chi era Hans Christian Gram: la biografia

Hans Christian Gram nasce a Copenaghen il 13 settembre 1853. La sua formazione si svolge presso l’Università della capitale danese, nella facoltà di Botanica. Qui fu assistente di Japetus Steenstrup, un importante zoologo. Iniziò a studiare medicina nel 1878 e conseguì la laurea sei anni più tardi nel 1883. Durante questi anni e fino al 1885 fece diversi viaggi dove frequento alcune università del Vecchio Continente. La sua formazione e attività professionale lo portarono a diventare rettore in Farmacologia nel 1891: sempre nello stesso anno fu nominato professore all’Università di Copenaghen doveva aveva studiato. Nel 1900 si dimise dal rettorato in farmacologia e divenne rettore in Medicina Interna. La sua carriera di insegnante terminò nel 1923, quando andò in pensione. Gram muore il 14 novembre 1938 nella stessa città che gli aveva dato i natali: aveva 85 anni.

Chi era Ruth Pfau: biografia, frasi e libri

Perché Hans Christian Gram è stato importante

Perché Hans Christian Gram è così importante? Il farmacologo fu lo scopritore della colorazione che porta il suo nome (colorazione di Gram), che sarà capace di distinguere tra Gram-positivi e Gram-negativi. Questa tenica di colorazione fu improntata da Gram nel 1884, un anno dopo aver conseguito la laurea in medicina. I test furono effettuati sul tessuto polmonare di persone morte per polmonite e la scoperta si basava sulle colorazioni più accese delle cellule batteriche con cristal violetto e soluzione di Lugol, finalizzato a marcare alcune strutture cellulari durante l’osservazione al microscopio. In seguito furono effettuati gli stessi test con batteri Pneumococchi e Corynebatteri. La colorazione di Gram risulta fondamentale ancora oggi per la classificazione dei batteri e studiare l’antibiotico più adatto per contrastare la loro azione.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it