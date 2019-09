MotoGP Misano 2019: quote, pronostico e orari tv gara-qualifiche

MotoGP Misano 2019, le ultime: la MotoGP torna in campo (e in tv) con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Si tratta della gara 13 dell’intesta stagione, ormai arrivata in un punto cruciale. Andiamo a scoprire quali sono gli ultimi aggiornamenti su quote e pronostici, il punto della situazione sulle classifiche e dove e a che ora vedere la gara in diretta tv e streaming (anche in chiaro, se possibile) comunicando il programma ufficiale.

MotoGP Misano 2019: quote e pronostici

L’ultimo Gran premio d’Inghilterra è stato vinto da Alex Rins, che ha così bissato il primo posto nella stagione. Dietro di lui Marc Marquez e Maverick Vinales. Cosa raccontano le quote e i pronostici per la gara di domenica prossima?

Stando a Infobetting, il favorito per la vittoria a San Marino è Marquez, dato a 2.50. Dietro di lui ecco Dovizioso, nemmeno troppo distante (3.50). Di seguito troviamo Rins (che arriverebbe così alla terza vittoria), Vinales e Rossi a 7.50. Goldbet abbassa le quote per Marquez (2,25), ma non come Eurobet che lo dà a 2,00.

Difficilissima la rimonta di Dovizioso dopo lo stop in Inghilterra, ma non per questo il pilota italiano si darà per vinto e sicuramente vorrà replicare il successo conseguito lo scorso anno. Per Snai e Goldbet è dato a 3,50. Più distante Valentino Rossi, dato a 7,50 e 7 rispettivamente da Snai e Goldbet. Stesse quote per Alex Rins (Eurobet quota una sua vittoria a 7,00).

MotoGP 2019: la classifica aggiornata

Quando mancano 7 gare al termine della stagione (compresa la gara di domenica 15 settembre), ecco la classifica aggiornata.

Iniziamo dalla Classifica Costruttori.

Posizione Team Vittorie Podi Punti 1 Honda 6 13 256 2 Ducati 3 11 211 3 Yamaha 1 9 195 4 Suzuki 2 3 166 5 KTM 0 0 76 6 Aprilia 0 0 53

Proseguiamo con la Classifica Piloti.

Posizione Pilota (Team) Vittorie Podi Punti 1 Marquez (Honda) 6 11 250 2 Dovizioso (Ducati) 2 6 172 3 Rins (Suzuki) 2 3 149 4 Petrucci (Ducati) 1 3 145 5 Vinales (Yamaha) 1 4 118 6 Rossi (Yamaha) 0 2 116 7 Miller (Ducati) 0 2 94 8 Quartararo (Yamaha) 0 3 92 9 Crutchlow (Honda) 0 2 88 10 Morbidelli (Yamaha) 0 0 69 11 Espargaro P. (KTM) 0 0 68 12 Nakagami (Honda) 0 0 62 13 Mir (Suzuki) 0 0 39 14 Espargaro A. (Aprilia) 0 0 33 15 Bagnaia (Ducati) 0 0 29 16 Iannone (Aprilia) 0 0 27 17 Oliveira (KTM) 0 0 26 18 Zarco (KTM) 0 0 22 19 Lorenzo (Honda) 0 0 21 20 Bradl (Honda) 0 0 16 21 Rabat (Ducati) 0 0 14 22 Pirro (Ducati) 0 0 9 23 Guintoli (Suzuki) 0 0 7 24 Syahrin (KTM) 0 0 6 25 Abraham (Ducati) 0 0 5 26 Smith (Aprilia) 0 0 0

MotoGP Misano 2019: dove vederlo in diretta tv e orari

Ecco il programma con gli orari delle prove, delle qualifiche e della gara del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Giorno Ora Prove/Qualifiche/Gara Competizione Diretta Tv Venerdì 13 settembre 8.55 Prove libere 1 Moto3 Sky Sport MotoGP 9.50 Prove libere 1 MotoGP Sky Sport MotoGP 10.50 Prove libere 1 Moto2 Sky Sport MotoGP 13.10 Prove libere 2 Moto3 Sky Sport MotoGP 14.05 Prove libere 2 MotoGP Sky Sport MotoGP 15.05 Prove libere 2 Moto2 Sky Sport MotoGP 16.00 Qualifiche MotoE Sky Sport MotoGP Sabato 14 settembre 8.55 Prove libere 3 Moto3 Sky Sport MotoGP 9.50 Prove libere 3 MotoGP Sky Sport MotoGP 10.50 Prove libere 3 Moto2 Sky Sport MotoGP 12.30 Qualifiche Moto3 Sky Sport MotoGP – Tv8 13.30 Prove libere 4 MotoGP Sky Sport MotoGP 14.10 Qualifiche MotoGP Sky Sport MotoGP – Tv8 15.05 Qualifiche Moto2 Sky Sport MotoGP – Tv8 16.10 Gara 1 Moto E Sky Sport MotoGP Domenica 15 settembre 8.15 Warm Up Moto3, Moto 2, MotoGP Sky Sport MotoGP 10.00 Gara 2 MotoE Sky Sport MotoGP 11.00 Gara Moto3 Sky Sport MotoGP – Tv8 12.20 Gara Moto2 Sky Sport MotoGP – Tv8 14.00 Gara MotoGP Sky Sport MotoGP – Tv8

