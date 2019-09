Marcelino incredulo per l’esonero: “Non ci potevo credere”

View this post on Instagram

Después de muchos años contigo (no solo en Valencia) sé a la perfección cómo eres, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero no solo yo me quedo con ello, se lo has demostrado a todo el mundo. Porque el camino se demuestra andando y tú has hecho un recorrido limpio, transparente y sano. Te vas por la puerta grande mister. Quien haya tomado esta decisión NO solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y afición, algo que alto y claro digo: NO ES JUSTO. #G24