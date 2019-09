Dove vedere Verona-Milan in diretta streaming, tv e formazioni

Il posticipo domenicale della terza giornata della Serie A 2019/2020 è Verona-Milan, che si disputerà domenica 15 settembre 2019 alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona.

Un buon inizio per i padroni di casa del Verona, reduci rispettivamente dal pareggio casalingo contro il Bologna e dalla vittoria esterna in quel di Lecce. Gli scaligeri sono tornati in massima serie dopo una sola stagione di cadetteria e vorrebbero evitare i continui saliscendi di queste ultime annate. Per farlo è stato svolto un buon lavoro sul mercato, con l’arrivo di alcuni giocatori esperti e di qualità che possono dar manforte alla causa. Ma restare in questa categoria non sarà affatto facile, servirà sbagliare poco e fare bene in tutti gli scontri diretti.

Per il Milan è il momento della Fatal Verona: era il 1973 e la sconfitta in terra veneta costò ai rossoneri lo scudetto. Da quel momento in poi, la trasferta è diventata un incubo quasi persistente per i meneghini. Ma qualche vittoria è comunque arrivata e stavolta servirebbe come il pane. L’inizio di campionato è stato negativo, nonostante la vittoria di misura nel derby contro il Brescia che ha in parte riscattato la sconfitta in casa Udinese dell’esordio. Da una squadra come questa ci si aspetta sempre qualcosa in più, visto anche l’obiettivo del quarto posto.

LEGGI ANCHE: Classifica tifosi squadre Serie A: domina la Juventus, milanesi lontane

Le probabili formazioni di Verona-Milan

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Tutino; Stepinski

Allenatore: Juric

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

