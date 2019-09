Android 10 s Samsung e Oneplus, ecco i dispositivi compatibili

La casa lo avevo promesso e ha mantenuto la parola data agli utenti. È stato infatti rilasciato l’aggiornamento Android per i dispositivi mobili One Plus lo stesso giorno in cui lo ha emesso Google. L’update arriva per i dispositivi One Plus 7 e One Plus 7 Pro diversamente da Google che lo ha rilasciato solo per i suoi Pixel. Tra i dispositivi compatibili però non solo i One Plus ma anche i Samsung con il 10 s. Ecco tutte le novità dell’aggiornamento sui device OP.

Android 10 s Samsung: ecco le novità e come scaricare l’aggiornamento

Il nuovo update è in fase di roll-out e presto sarà operativo anche per i dispositivi Samsung. Non si conosce esattamente la data del rilascio ma di certo l’aggiornamento sarà presto disponibile per la linea Galaxy. Si sa anche che il produttore sta lavorando ad una nuova interfaccia One UI 2.0. Probabile che la versione numero 10 di Android diventi disponibile anche per Samsung Galaxy 8, 8 Plus, 9 e 9 Plus. La disponibilità potrebbe arrivare anche per qualche smartphone di successo della gamma A, anche se al momento non ci sono conferme su questo fronte.

iPad 2019: prezzo, uscita in Italia e caratteristiche. Come ordinarlo

Android per One Plus: novità e dispositivi compatibili

Come abbiamo già detto, One Plus ha rilasciato l’aggiornamento di Android 10. Tra le novità troviamo una interfaccia utente rinnovata, un modo nuovo per personalizzare le icone e impostazioni di sistema di geolocalizzazione aggiornate. Anche il comparto dei giochi migliora, c’è uno spazio esclusivo per raccogliere tutti i videogames del dispositivo. Sul display inoltre troviamo una cornice che raccoglie tutte le principali informazioni. Per poter accedere al firmware vi basterà trovare il file relativo al dispositivo OP ed eseguirlo una volta scaricato.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it