Dove vedere Cagliari-Genoa in diretta streaming, tv e formazioni

L’anticipo che apre la quarta giornata della Serie A 2019/2020 è Cagliari-Genoa, che si disputerà venerdì 20 settembre 2019 alle ore 20:45 alla Sardegna Arena di Cagliari.

I padroni di casa del Cagliari arrivano carichi a questa sfida dopo aver trovato il primo successo stagionale in casa del Parma. I sardi hanno disputato un buonissimo match contro i ducali, riuscendo infine a prevalere cancellando lo zero dalla casella punti fatti. Molto particolare il fatto che l’uomo partita sia stato il capitano Luca Ceppitelli, di mestiere difensore centrale ma che in Emilia si è riscoperto bomber siglando una doppietta. Buone nuove anche dagli ultimi arrivati, con Nandez autore di un’altra buonissima prova e il Cholito Simeone a segno per la prima volta con la sua nuova maglia. Sarà un compito arduo per lui poter sostituire in toto il lungo degente Pavoletti, ma le premesse sembrano comunque essere buone. Ora gli isolani desiderano continuare su questa falsariga per ottenere il primo successo casalingo, dopo i due stop consecutivi contro Brescia e Inter.

Tutto sommato un buon inizio per il Genoa, che però la scorsa domenica è incappato nel primo ko stagionale, maturato tra le proprie mura amiche contro l’Atalanta. La Dea ha sbancato il Ferraris negli ultimi secondi del recupero finale grazie ad un eurogol di Zapata, condannando i rossoblu a tornare a casa con le mani vuote nonostante un match ben disputato. La mano di Aurelio Andreazzoli comincia a farsi notare, un tecnico che bada più alla fase offensiva rispetto a quella difensiva, riuscendo dunque a regalare parecchio spettacolo ai tifosi. La squadra è ben costruita e quest’anno dovrebbe faticare meno per raggiungere la permanenza in massima serie. A Cagliari non sarà facile, ma i punti che assegna questa partita risultano essere già particolarmente pesanti in chiave salvezza.

LEGGI ANCHE: Classifica tifosi squadre Serie A: domina la Juventus, milanesi lontane

Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Lu. Pellegrini; Rog, Nandez, Cigarini; Castro; Joao Pedro, Simeone

Allenatore: Maran

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Schone

Allenatore: Andreazzoli

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it