Dove vedere Udinese-Brescia in diretta streaming, tv e formazioni

Uno degli anticipi nella quarta giornata della Serie A 2019/2020 è Udinese-Brescia, che si disputerà sabato 21 settembre 2019 alle ore 15:00 alla Dacia Arena di Udine.

L’Udinese, dopo l’ottima vittoria dell’esordio contro il Milan, è incappato in due ko consecutivi maturati rispettivamente contro Parma e Inter. Proprio a San Siro, i friulani si sono comunque resi protagonisti di una buona prestazione contro i nerazzurri, tenendo bene il campo ma creando oggettivamente poco in avanti. Tudor sembra però avere buone idee di gioco, ma nelle prossime tre partite – compresa questa – sarà costretto a rinunciare a Rodrigo De Paul, espulso sabato scorso complice uno schiaffo rifilato a Candreva e sanzionato dal giudice sportivo con appunto tre partite di squalifica. Una defezione importante, certo, ma il reparto offensivo dei bianconeri è ben fornito e presenta diverse alternative interessanti, anche improntate ad un cambio di schieramento tattico.

Stesso cammino fin qui anche per il Brescia. Vittoria all’esordio contro il Cagliari e successive due sconfitte dapprima contro il Milan e poi contro il Bologna. Scotta parecchio proprio l’ultimo zero: la Leonessa era in vantaggio 3-1 alla fine del primo tempo, ma la successiva espulsione di Dessena ha complicato tutto, con i felsinei che hanno poi rimontato e vinto l’incontro. Ora, a causa proprio di ciò, la panchina di Eugenio Corini sarebbe in bilico. Il tecnico artefice della promozione ha bisogno di invertire la marcia il prima possibile o sarà esonerato. Il presidente Cellino si è sempre contraddistinto sotto questo punto di vista e, in caso di sostituzione al comando della squadra, avrebbe trovato in Stefano Pioli l’uomo giusto per guidare i biancoazzurri.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni della 4a giornata di Serie A

Le probabili formazioni di Udinese-Brescia

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto; Lasagna

Allenatore: Tudor

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Matri, Donnarumma

Allenatore: Corini

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

