Laver Cup: il gran galà del tennis mondiale con Fabio Fognini

.

È in corso di svolgimento in quel di Ginevra, in Svizzera, la Laver Cup, iniziata oggi venerdì 20 settembre e che terminerà domenica 22. È la terza edizione di questa competizione, voluta dal leggendario Rod Laver, che ogni anno seleziona i 12 tennisti e il capitano dei due team, il Team Europa e il Team Resto del mondo.

Chi è Rod Laver, la leggenda australiana

Rod Laver è forse il tennista uomo più iconico del XX secolo. Ha vinto 11 Slam, compiuto per due volte il Grande Slam – l’unico della storia a farcela – una volta tra i dilettanti e poi tra i professionisti; inoltre detiene il primato mondiale di 200 tornei vinti in carriera da singolarista.

Nonostante fosse alto solo 1,72 m, è considerato il miglior interprete di sempre del serve and volley, ed è il “capobranco” della generazione australiana che comprendeva anche Rosewall ed Emerson, squadra che ha vinto 5 Coppe Davis. Atleta di una completezza ineguagliabile, era abile su tutti i terreni di gioco e non aveva punti deboli: questo lo rendeva capace di giocare in maniera eccellente sia a rete che a fondocampo. È stato un atleta che ha rivoluzionato il tennis.

Formula e partecipanti della Laver Cup

Il torneo è la rivisitazione tennistica della Ryder Cup di golf e si svolge in tre giornate: in ciascuna di esse si giocano tre singolari e un doppio, al meglio dei tre set, con il terzo che è un tie break ai 10 punti. Nei primi due giorni, ogni tennista deve disputare una partita. I match si svolgono su un cemento indoor dal particolare colore nero.

Ogni partita del venerdì attribuisce 1 punto, quelle del sabato 2 punti e infine quelle della domenica 3. Il primo team che raggiunge quota 13 punti vince. Almeno quattro dei componenti di ogni squadra devono giocare minimo un doppio.

Nelle prime due edizioni, disputatesi a Praga e a Chicago, ha sempre vinto il Team Europa. Quest’edizione si svolge, come detto, a Ginevra. I partecipanti sono: per il Team Europa, Federer, Nadal, Thiem, Tsitsipas, Zverev e Fognini, per il Team Resto del mondo Isner, Raonic, Sock, Kyrgios, Fritz e Shapovalov. A capitanarli si ripropone una leggendaria rivalità: il capitano europeo è Borg, quello del resto del mondo è McEnroe.

La Laver Cup è molto affascinante per i grandi campioni che la disputano e per i grandi del passato che fanno da coach. Discutibile la scelta di farla disputare in un momento caldo della stagione, in cui molti tennisti sono alla ricerca di punti per accedere alle ATP Finals. La prossima edizione si terrà in America.

Dove vedere la Laver Cup in tv e streaming

Questa competizione viene trasmessa in tv e streaming in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Eurosport. Quest’ultimo canale è disponibile in streaming su Sky Go, Now TV, DAZN ed Eurosport Player.

