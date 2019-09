Dove vedere Juventus-Verona in diretta streaming, tv e formazioni

Uno degli anticipi in programma nella quarta giornata della Serie A 2019/2020 è Juventus-Verona, che si disputerà sabato 21 settembre 2019 alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino.

La Juventus, dopo il primo impegno nella fase a gironi di Champions League contro l’Atletico Madrid pareggiato 2-2 grazie alla rimonta dei madrileni, torna a giocare in campionato dopo le prime uscite non particolarmente convincenti. Il pareggio durante la scorsa giornata in casa della Fiorentina ha lasciato l’amaro in bocca e la testa della classifica è stata persa dopo oltre cinquecento giorni di padronanza incontrastata. Ma siamo solo all’inizio e il cammino è ancora molto lungo. Le inseguitrici sono sempre alla porta, pronte a scavalcare i campioni d’Italia e la sfida contro l’Inter si avvicina: subito prima della sosta potremmo già capire qualcosa in più.

Dall’altra parte troviamo un Verona che ha iniziato particolarmente bene la sua campagna. Gli scaligeri nel posticipo di domenica scorsa hanno perso di misura e di rigore in casa contro il Milan, ma la prestazione è stata ottima. In dieci dal primo tempo complice l’espulsione di Stepinski, la squadra di Juric ha comunque retto bene contro un brutto Milan, rischiando più volte di andare in vantaggio prima e pareggiarla dopo. Alcuni giovani si stanno già mettendo in mostra e la rosa sembra essere preparata per giocarsi fino all’ultimo la salvezza.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo

Allenatore: Sarri

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino

Allenatore: Juric

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

