Dove vedere Lecce-Napoli in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma per la quarta giornata della Serie A 2019/2020 è Lecce-Napoli, che si disputerà domenica 22 settembre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare di Lecce.

I neopromossi del Lecce sono reduci da una splendida vittoria – la prima in massima serie dopo sette anni – in trasferta in casa del Torino. Nonostante i favori del pronostico pendessero tutti nei confronti dei granata, i pugliesi hanno disputato un ottimo match riuscendo a strappare, di misura, i primi tre punti stagionali. I difficili impegni di questo inizio di stagione proseguono nel match casalingo contro i partenopei: ripetersi sarà ancora più difficile, ma l’entusiasmo – soprattutto considerando il fattore campo – potrebbe spingere i salentini a conquistare almeno un punto.

Ma di entusiasmo ne ha tanto anche il Napoli, vista la vittoria convincente arrivata in settimana in Champions League contro i campioni d’Europa in carica del Liverpool. Ora serve proseguire su questa strada, sia in Italia che in Europa e cancellare definitivamente la brutta sconfitta pre-sosta arrivata in casa della Juventus. Si farà comunque attenzione all’avversario di giornata, squadra molto fantasiosa e capace di creare pericoli con più interpreti offensivi. Ci sarà qualche cambio di formazione, anche considerando il turno infrasettimanale che incombe nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE: Classifica tifosi squadre Serie A: domina la Juventus, milanesi lontane

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Shakhov; Falco; Farias, Lapadula

Allenatore: Liverani

Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Younes; Milik, Lozano

Allenatore: Ancelotti

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piatatforma di streaming on demand DAZN.

