Dove vedere Sampdoria-Torino in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma per la quarta giornata della Serie A 2019/2020 è Sampdoria-Torino, che si disputerà domenica 22 settembre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Ferraris di Genova.

Partita già di fondamentale importanza per la Sampdoria, partita col piede sbagliato e reduce da tre ko pesanti che l’hanno portata a restare da sola in fondo alla classifica a zero punti. Un mercato insufficiente unito alla situazione societaria ancora confusa sta presentando il conto ai blucerchiati, con Di Francesco che deve invertire la rotta se non vuole rischiare la panchina, nonostante di colpe ne abbia – fin qui – poche. Urgente dunque trovare i primi punti stagionali, alla luce anche degli impegni ravvicinati che possono portar via ulteriori energie alla squadra. Non è la sfida più facile da vincere, ma la speranza è che fuoriesca tutto l’orgoglio presente nei giocatori per dare un aiuto in più a trovare i risultati giusti.

Il Torino dopo un buonissimo avvio ha perso nel monday night casalingo contro il Lecce, fallendo così di fatto l’aggancio all’Inter in testa alla classifica. La trasferta nella Genova blucerchiata non è mai facile, tantomeno in queste situazioni. L’obiettivo del Toro è quello di ripetere la passata stagione e migliorarsi ancora, con l’eliminazione dai playoff di Europa League avvenuta qualche settimana fa che può essere uno slancio ulteriore per piazzarsi, a fine campionato, nella parte più alta della graduatoria.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni della 4a giornata di Serie A

Le probabili formazioni di Sampdoria-Torino

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Colley; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni

Allenatore: Di Francesco

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Belotti, Zaza

Allenatore: Mazzarri

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now TV.

