Dove vedere Atalanta-Fiorentina in diretta streaming, tv e formazioni

Uno dei match in programma per la quarta giornata della Serie A 2019/2020 è Atalanta-Fiorentina, che si disputerà domenica 22 settembre 2019 alle ore 18:00 allo stadio Tardini di Parma.

Una brutta settimana per l’Atalanta, reduce dalla sonora sconfitta nello storico esordio in Champions League. In Croazia la Dea è crollata sotto i colpi della Dinamo Zagabria, autrice di un poker senza storia che ha distrutto i bergamaschi. Mai in palla, mai in partita, i nerazzurri forse hanno pagato fin troppo lo scotto della grande Europa, restando inermi davanti ad un avversario più debole sulla carta. Ora serve dare subito una scossa e questa partita risulta di fondamentale importanza, vista anche la caratura dell’avversario. L’inizio in campionato è stato tutto sommato buono e nell’ultima partita è arrivato un prezioso successo all’ultimo secondo in casa del sempre ostico Genoa.

Nell’altra metà campo, troviamo una Fiorentina ancora a secco di successi in questo campionato (l’ultimo risale allo scorso febbraio) ma che, settimana dopo settimana, cresce di condizione, come ampiamente dimostrato nell’ultimo match contro la Juventus o all’esordio contro il Napoli, con in mezzo il brutto ko maturato in casa del Genoa. I viola potrebbero approfittare del momento dell’avversario e cogliere dei punti che li allontanerebbero dalla zona retrocessione della classifica e che porterebbero beneficio a tutto l’ambiente.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni della 4a giornata di Serie A

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovski, Ilicic; Zapata

Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa

Allenatore: Montella

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it