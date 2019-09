Dove vedere Lazio-Parma in diretta streaming, tv e formazioni

Il posticipo della quarta giornata della Serie A 2019/2020 è Lazio-Parma, match che si disputerà domenica 22 settembre 2019 alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

I padroni di casa della Lazio sono reduci da un brutto ko nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. A Cluj, in Romania, i biancocelesti sono capitombolati a sorpresa contro un avversario modesto, mettendo un minimo in salita il proprio cammino verso i sedicesimi di finale della competizione. In questo match serve dunque risollevarsi subito ed ottenere i tre punti alla luce anche di un’altra bruciante sconfitta, quella arrivata nei minuti di recupero la scorsa settimana in casa della SPAL. Un periodo dunque non semplicissimo per Inzaghi e i suoi ragazzi, chiamati come detto ad invertire il trend per non rischiare di complicarsi ulteriormente la vita già da settembre.

L’avversario sarà un Parma che non ha iniziato benissimo la propria stagione. I ducali in questo primissimo avvio hanno raccolto soli tre punti, arrivati alla seconda giornata in casa Udinese, a fronte delle due sconfitte casalinghe prima contro la Juventus e poi contro il Cagliari. Proprio nella sfida di settimana scorsa i ducali hanno approcciato bene la gara, ma due gravi errori in fase di marcatura su calcio da fermo sono costate il doppio vantaggio degli isolani. Ma la prestazione è stata comunque sufficiente.

Le probabili formazioni di Lazio-Parma

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Parolo, Lulic; Correa, Immobile

Allenatore: Inzaghi

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman; Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

Allenatore: D’Aversa

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

