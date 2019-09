Light Phone II: prezzo, uscita e caratteristiche. La scheda tecnica

È stato progettato per essere usato sporadicamente o meno degli altri smartphone. “È lo smartphone che non vuole essere uno smartphone”, si tratta del Light Phone II. Alla cifra di 317 euro sarà disponibile per gli utenti interessati a ridurre quella dipendenza da telefonino. Lo stesso produttore, il quale ha realizzato questo progetto con una campagna di crowfunding su Indiegogo, dice che si tratta di un “telefono per gli umani”. Ecco i dettagli del dispositivo.

Light Phone II: componenti tecniche

Non ci si aspettano grosse specifiche tecniche da questo smartphone. È in realtà un dispositivo mobile molto essenziale, nonostante il prezzo sia un po’ alto (forse per via dei costi di produzione). Il display è e-ink, una forma essenziale, che riporta informazioni e basta. Non ci saranno Social Media, email, news o pubblicità. Pesa ben 78 grammi, ha un sistema operativo Light OS, Wifi, Bluetooth e GPS con rete 4G, ha il Jack da 3,5mm e una batteria di 950 mAh che gli può garantire 2-3 giorni di utilizzo.

Oppo Reno Ace: uscita, prezzo e caratteristiche tecniche. Le anticipazioni

Light Phone II: uscita, pre-ordini, versioni disponibili e colorazioni

Ci sono essenzialmente due versioni dello smartphone; una per gli USA e una internazionale, compatibile con Wind Tre, Vodafone, Tim e Iliad. Dello smartphone ci saranno due colorazioni disponibili: Night black e Light gray. L’uscita è prevista per novembre circa, i pre-ordini saranno infatti attivi da ottobre. Lo smartphone non dovrebbe avere grande mercato, punta infatti ad un target ben preciso di clienti, coloro i quali sono avversi alle novità tecnologiche o che hanno bisogno di uno smartphone senza fronzoli che possa essere usato meno possibile.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it