Wandavision: trama, cast e anticipazioni della serie tv in streaming

Disney ha mandato una nuova serie tv in produzione ambientata nel Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando di Wandavision. Lo show esordirà sulla nuova piattaforma streaming Disney+ il cui debutto è previsto per il 12 Novembre 2019, sebbene Wandavision non comparirà tra i titoli iniziali presenti nel catalogo della piattaforma, bensì è probabile, dal momento che le riprese devono ancora iniziare, che per conoscere la data di uscita della serie dovremo attendere il 2021. Lo show rientrerà nel genere della sit-com con elementi action e la prima stagione conterà dai 6 agli 8 episodi. Il regista della serie Matt Shakman si è espresso a proposito della struttura della serie tv; ecco le sue parole:

“Non possiamo dire molto al momento, è tutto abbastanza “bloccato”, ma possiamo dire che il prodotto sarà frutto di una commistione tra le sitcom classiche e l’epicità grandiosa Marvel“

Precedentemente, su Variety, ha raccontato qualche dettaglio in più sulla relazione tra Wanda e Vision, descrivendone brevemente i caratteri di base:

“Lui (Visione) non è umano, ma probabilmente è più umano di altri personaggi. Lui vede il mondo per quello che è in realtà. Lei (Wanda), invece, è una reietta, ha perso il fratello, è un’orfana. La serie esplorerà questa bizzarra, strana e giusta relazione d’amore, che permetterà loro di comprendere i loro sentimenti e di farlo crescere“

Wandavision: la trama

La trama di Wandavision ruota intorno alla relazione tra due personaggi: Visione, un androide sintetico, ma estremamente umano; e Wanda, una strega con un tragico passato alle spalle. Il racconto si evolve esplorando la loro relazione e mettendo in atto situazioni bizzarre e coinvolgenti che permetterà loro di comprendere qualcosa in più sui sentimenti che li uniscono. Lo show inoltre non sarà spoglio di quegli elementi epici che caratterizzano il MCU.

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: nei panni di Wanda e Vision ritorneranno rispettivamente gli attori Elizabeth Olsen e Paul Bettany; ad accompagnarli nel cast: Teyonah Parris; Kat Dennings; Randall Park; Jimmy Woo; Kathryn Hahn.

