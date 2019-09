Come vedere Rai 1 in 4K con Tvsat gratis, canale e programmazione

La Rai con il suo canale con risoluzione 4K avvia ufficialmente una programmazione permanente, capace di coprire l’intera giornata. Ben 12 ore di palinsesto che si ripetono ciclicamente; questa sarebbe l’offerta, ancora in via di definizione. Ma quali saranno i contenuti di questo nuovo canale? Le categorie sono varie, si parte dalla cultura, assieme ai documentari, poi le fiction e lo sport, un’offerta molto ampia. Capiamo insieme di cosa si tratta e come si può impostare la risoluzione 4K del canale.

Come vedere Rai 1 in 4K: quali saranno i contenuti

Ci saranno opere liriche come la Boheme e il Barbiere di Siviglia, documentari sulle meraviglie italiane, come quello sulla “Valle D’Aosta: la montagna in 4K” oppure “Quella notte sulla Luna“, uno speciale di Alberto e Piero Angela per omaggiare lo sbarco sulla luna. Tra i contenuti ci saranno anche programmi di punta dell’azienda come le fiction quali: “L’amica geniale” e la serie “I medici”. Ma come può fare un utente a guardare questi contenuti in risoluzione 4K? E soprattutto, a quale canale? Ecco come impostare la risoluzione e dove vedere la programmazione.

Come vedere Rai 1 in 4K: dove trovare il canale

Nei prossimi mesi i contenuti diventeranno sempre più numerosi, grazie ai contributi di Rai Com e delle varie sedi regionali dell’azienda televisiva. Il canale può essere reperito al numero 210 della tv satellitare TivùSat. Per la visione è necessario un decoder o una CAM certificata. Sarà altresì necessario orientare il satellite Hot Bird di Eutelsat a 13° verso est. Renato Farina da Eutelsat ha dichiarato che questa collaborazione permetterà di trasmettere immagini ad altissima qualità e che il progetto ha avuto grande importanza sin dalla sua nascita, nel 2016.

Francesco Somma

