Peaky Blinders 5: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 4 Ottobre 2019 su Netflix torna una serie tv che ha riscosso un grandissimo successo tra il pubblico: stiamo parlando di Peaky Blinders. La quinta stagione è pronta al debutto, ma fortunatamente, non sarà l’ultima della serie: il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight ha dichiarato tutte le sue intenzioni nel voler proseguire con lo show e lavorare ad altre 2 stagioni per chiudere il cerchio nel settimo ciclo di episodi. Anche se al momento non c’è nessuna garanzia sul futuro della serie, considerando il numero degli ascolti è probabile che Knight otterrà ciò che desidera. Per visionare gli episodi di Peaky Blinders basterà collegarsi a Netflix. Ricordiamo che attualmente il colosso streaming non offre più la possibilità di accedere ai titoli presenti sul catalogo tramite il mese di prova gratuita; per usufruire dei servizi offerti dal sito sarà necessario scegliere tra uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi. In attesa dell’esordio della quinta stagione su Netflix, possiamo già goderci il trailer: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Quinta Stagione Peaky Blinders

Peaky Blinders 5: la trama

La trama della quinta stagione di Peaky Blinders parte in un ben preciso momento storico: siamo nel Regno Unito del 1929, in piena crisi finanziaria e Tommy Shelby si troverà a prendere delle decisioni talmente importanti che non coinvolgeranno esclusivamente la sua famiglia, ma produrranno effetti a livello nazionale ed europeo. Tommy sarà infatti avvicinato da un politico con una visione audace e allo stesso tempo deciso a cambiare lo stato delle cose. Una nuova sfida, quindi, quella che dovrà affrontare Tommy e la sua famiglia, portando la vita degli Shelby a intrecciarsi con la politica inglese ed europea.

Il Cast della Serie TV

Scopriamo ora chi sono gli attori di Peaky Blinders e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Cillian Murphy veste i panni di Tommy Shelby; Helen McCrory è la zia Polly; Paul Anderson interpreta Arthur Shelby; Sophie Rundle nel ruolo di Ada Shelby; Kate Phillips interpreta Linda Shelby; Natasha O’Keeffe nel ruolo di Lizzie Stark; Aidan Gillen è Aberama Gold; Jack Rowan veste i panni di Bonnie Gold; Charlie Murphy interpreta Jessie Eden; Kingsley Ben-Adir nel ruolo di Col Ben Younger; Harry Kirton è Finn Shelby; Packy Lee interpreta Johnny Dogs; Ned Dennehy veste i panni di Charlie Strong; Ian Peck nel ruolo di Curly; Benjamin Zephaniah è Jeremiah Jesus.

