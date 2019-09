Dove vedere Roma-Atalanta in diretta streaming e tv. Le formazioni

Mercoledì 25 settembre, alle ore 19, presso lo Stadio Olimpico di Roma, si giocherà la partita Roma-Atalanta, gara valida per la quinta gara del campionato di Serie A. Di fronte si sfideranno Gasperini, allenatore che aveva rifiutato l’offerta del club capitolino per restare nella più tranquilla Bergamo e giocarsi le sue chance in Champions League, e Paulo Fonseca, l’allenatore portoghese che ha accettato subito di buon grado il nuovo incarico per tentare l’esperienza italiana e che in qualche settimana ha già conquistato squadra e tifosi. Ma soprattutto, di fronte si sfideranno due squadre alla ricerca di un posto nell’Europa che conta, che giocheranno a viso aperto e che mettono lo spettacolo al primo posto. Anche per questo motivo Roma-Atalanta è una gara da non perdere.

Le probabili formazioni

Come scenderanno in campo Roma e Atalanta? Ecco gli uomini che Fonseca e Gasperini dovrebbero schierare in campo. Le probabili formazioni.

Roma (4-2-3-1). Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All: Fonseca.

(4-2-3-1). Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All: Fonseca. Atalanta (3-4-1-2). Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Muriel. All: Gasperini.

(3-4-1-2). Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Muriel. All: Gasperini. Arbitro: Irrati.

Tra i bergamaschi il ballottaggio è in fase offensiva, tra Zapata e Muriel. Nelle file giallorosse, invece, c’è ancora il dubbio Spinazzola-Florenzi sulla fascia, mentre Zaniolo rientrerà dal 1’ al posto di Kluivert.

Dove vedere Roma-Atalanta in diretta tv e streaming

Dove vedere Roma-Atalanta in diretta tv? La trasmette Sky o Dazn? Roma-Atalanta sarà trasmessa sui canali Sky Sport e, ovviamente, solo gli abbonati alla tv satellitare potranno assistere al match in diretta tv. Chi non può sedersi davanti al televisore, avrà invece la possibilità di sintonizzarsi sulla piattaforma streaming Sky Go e vedere la partita su PC, smartphone o tablet.

La partenza delle italiane in Europa: promossi, bocciati e “rimandati”

Il punto sulle squadre

Dopo la vittoria all’ultimo minuto contro il Bologna al Dall’Ara, la Roma si è portata da sola al quarto posto della classifica con 8 punti. Il bollettino dice: 2 pareggi e 2 vittorie, finora, con 10 gol fatti e 7 subiti. I pareggi si sono verificati nelle prime due partite, con Genoa e Lazio. Le vittorie sono arrivate con Sassuolo e Bologna. In mezzo a queste due c’è stata anche la vittoria in Europa League contro i turchi dell’Istanbul Basaksehir.

L’Atalanta si ritrova al quinto posto assieme a Lazio e Bologna. Il report finora racconta di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con 9 gol fatti e 8 subiti. L’Atalanta ha esordito con una vittoria contro la Spal (3-2), mentre la settimana successiva ha perso contro il Torino (2-3). Con un gol di scarto la vittoria contro il Genoa (2-1), mentre è fresca la rimonta contro la Fiorentina (2-2). Nel mezzo della scorsa settimana, la cocente sconfitta contro la Dinamo Zagabria in Champions League.

