Cado dalle nubi: 5 curiosità sul film poco conosciute e cast completo

Fan di Checco Zalone gioite, stasera 24 settembre 2019 alle 21.21 su Canale 5 andrà in onda Cado dalle nubi. La fortunatissima pellicola del 2009 è stata diretta da Gennaro Nunziante, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per film come Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e Il vegetale.

L’esilarante lungometraggio, opera prima dell’amato comico pugliese, racconta le vicende di una giovane aspirante cantante di Polignano a Mare che, dopo essere stato lasciato dalla sua fidanzata storica, abbandona la città per tentare di realizzare il suo sogno artistico nella grande Milano. Ma vediamo insieme la sinossi e le curiosità su Cado dalle nubi!

Cado dalle nubi: la trama

Checco Zalone ha sempre avuto le idee chiare sul proprio futuro: entrerà nel mondo dello spettacolo. Convinto delle sue capacità artistiche, il protagonista, pur essendo oramai in età da matrimonio e lavoro, passa tutto il tempo cantando i brani da lui scritti e preparandosi al momento in cui diventerà famoso. La musa ispiratrice dei suoi testi è Angela, sua fidanzata storica oramai stanca delle fantasie irrealizzabili di Checco. Proprio per questo la giovane donna decide di lasciare Zalone che, oramai solo, decide di abbandonare Polignano a Mare per Milano dove spera di poter finalmente sbarcare il lunario.

Giunto nella grande metropoli, il protagonista di Cado dalle Nubi viene ospitato dal cugino Alfredo. Tra nuovi amici, incontri romantici, provini, imprevisti e sorprese, Checco farà di tutto per diventare una celebrità. Ci riuscirà?

Il cast completo del film

In Cado dalle nubi Checco Zalone interpreta Checco Zalone mentre Giulia Michelini è Marika Mantegazza. Dino Abbrescia veste i panni di Alfredo, Fabio Troiano quelli di Manolo e Ivano Marescotti è Mauro Mantegazza. Raul Cremona recita la parte di Roberto, Gigi Angelillo quella dello zio di Checco e Anna Ferruzzo è Anna Albanese.



Hanno partecipato al film anche Ludovica Modugno nel ruolo della zia di Checco, Ivana Lotito quello di Angela e Claudia Penoni è Raffaella Mantegazza. Inoltre Francesca Chillemi è Luisa, Stefano Chiodaroli è Giulio e Peppino Mazzotta è don Livio. Infine Sereno Bukasa interpreta Nicholas, Mariangela Eboli è Brigida e Gioia Libardoni è la segretaria. Completano il cast di Cado dalle nubi Daniela Piperno nei panni della produttrice del concorso musicale, Andrea Midena in quelli del presentatore e Paola Michelini che è la coordinatrice per i ragazzi del concorso.

Cado dalle nubi: 5 curiosità sul film poco conosciute

Forse non tutti sanno che Cado dalle nubi ha un forte carattere autobiografico. L’artista infatti anche nella realtà ha lasciato il sud e si è trasferito a Milano sognando di fare il musicista per poi approdare a Zelig. Inoltre Gennaro Nunziante, regista del lungometraggio, ha dichiarato che la pellicola è una critica all’ossessione per la fama presente nella nostra società.

Le riprese si sono svolte a Polignano a mare, Milano, Savelletri, Monopoli e Morimondo. La commedia, girata con un budget basso, ha incassato ben 14.073.000 successo che si replicherà poi anche nelle opere successive di Zalone. Infine Cado dalle nubi ha ottenuto una nomination ai David di Donatello e due ai Nastri d’Argento.

