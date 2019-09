Logan – The Wolverine: trama, cast e anticipazioni finale del film in tv

Amate gli X-Men? Allora Logan -The Wolverine potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in onda stasera 24 settembre 2019 alle 21.21 su Italia 1, rappresenta il decimo film della serie cinematografica dedicata ai supereroi dei fumetti Marvel Comics.

Il lungometraggio ad alta tensione e dai toni drammatici è stato diretto da James Mangold, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per Dolly’s Resturant, Cop Land, Ragazze interrotte, Identità, Quel treno per Yuma e Innocenti bugie. Ma qual è la sinossi di Logan?

Logan – The Wolverine: trama e anticipazioni del film in tv

Siamo nel 2029 e la gang dei Reavers è quasi riuscita nell’obiettivo di eliminare tutti i mutanti. Dopo l’avvelenamento da adamantio, Logan Wolverine e il Calibano vivono in una fonderia abbandonata oltre il confine con il Messico e si prendono cura di Charles Xavier, oramai novantenne. Quest’ultimo l’anno prima, a causa di una malattia degenerativa, ha ucciso con un involontario ma violento attacco psichico gran parte degli X-Men.

La grigia routine degli uomini viene interrotta dall’arrivo di Gabriela, un’infermiera della Transigen, compagnia bio-tecnologica che chiede a Logan di accompagnare lei e la piccola Laura Kinney in un luogo chiamato Eden. Seppur riluttante, Wolverine accetta l’incarico che però ben presto si rivela molto più difficile del previsto. A cercare la bambina è infatti Donald Pierce, capo dei criminali anti-mutanti. Quest’ultimo poi cattura Calibano e lo costringe ad utilizzare i suoi poteri per localizzare i fuggitivi. Tra scontri, rivelazioni, battaglie e inseguimenti, Logan scoprirà di avere un legame molto particolare con Laura e farà di tutto per proteggerla.

Il finale del film

Logan raggiunge il rifugio Eden con Laura e finalmente la piccola sembra al sicuro. Tuttavia la Transigen riesce a trovare i fuggiaschi e Wolverine si prepara a lottare. La compagnia però sfodera X-24, un clone dell’uomo am più giovane. A questo punto il protagonista si inietta una dose elevata di siero rinvigorente e affronta i nemici nel disperato tentativo di proteggere Kinney.

Sconfitto dal suo rivale in tutto identico a lui, Logan prima di morire si lascia andare ad uno slancio di affetto nei confronti della bambina esortandola a non combattere più. La piccola implora l’aiuto dell’uomo chiamandolo papà emozionando così Wolverine che mentre esala l’ultimo respiro pensa alla vita normale e piena d’amore che non ha mai avuto.

Logan – The Wolverine: il cast del film

Protagonista della pellicola è Hugh Jackman che interpreta James Logan Howlett / Wolverine / X-24. Patrick Stewart veste i panni di Charles Xavier / Professor X, Dafne Keen quelli di Laura Kinney / X-23 e Stephen Merchant è Calibano.



Hanno partecipato al film anche Richard E. Grant nel ruolo di Dr. Zander Rice, Boyd Holbrook in quello di Donald Pierce ed Elizabeth Rodriguez che è Gabriela. Completano il cast di Logan Eriq La Salle nella parte di Will Munson e Elise Neal in quella di Kathryn Munson.

