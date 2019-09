OnePlus 7 e 7 Pro: aggiornamento Android 10, come fare il download

Dopo una Beta non troppo lunga, l’aggiornamento ad Android 10 arriverà anche per i modelli OP 7 e 7 Pro. L’update porta i dispositivi mobili a OxygenOS 10. La notizia è stata rilasciata direttamente dal forum ufficiale. Ecco quali sono tutte le novità introdotte da questa nuova versione di Android.

OnePlus 7 e 7 Pro: i dettagli dell’update

I cambiamenti più importanti riguardano senz’altro l’interfaccia utente. Ci sono anche impostazioni avanzate sulla localizzazione per proteggere la privacy dell’utente stesso, assieme alle funzionalità che permettono di visualizzare le icone con una forma o una dimensione diversa. Alcune modifiche riguardano anche i pulsanti che riguardano lo schermo, ad esempio è stata aggiunta una barra di navigazione in basso, per permettere agli utenti di andare a destra e a sinistra tra le app insieme ad alcuni tasti, sia a destra che a sinistra, per tornare indietro. Sul fronte giochi vediamo la comparsa del Game Space, un angolo dedicato che riunisce tutti i giochi del telefono e che permette una visualizzazione migliore. Sarà possibile inoltre bloccare i messaggi al fine di prevenire lo spam, inserendo parole chiave. In ultimo, non per importanza, il cambiamento dell’ambient display. Lo schermo diventa ora intelligente, sarà capace di fornire informazioni su eventi, orari e posizioni.

Vivo V17 Pro: prezzo, uscita in Italia e scheda tecnica

OnePlus 7 e 7Pro: come aggiornare

L’update è disponibile in OTA, in poco tempo (si parla di ore), dovrebbe raggiungere tutti i device. Se avete un OP 7 o 7 Pro controllate la sezione relativa agli aggiornamenti o controllate il play store. One Plus si prepara inoltre a inaugurare, il prossimo 10 ottobre, la nuova serie 7T. Nelle prossime settimane torneremo a parlare di questa azienda e dei suoi dispositivi con un focus specifico sui nuovi smartphone, già parzialmente recensiti.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it