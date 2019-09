Diego Maradona: trama e anticipazioni del documentario in uscita al cinema

L’attesa è finita, Diego Maradona è approdato sul grande schermo. Il documentario, in programmazione nelle sale cinematografiche il 23, 24 e 25 settembre 2019, è stato diretto da Asif Kapadia, regista inglese di origine indiana noto al grande pubblico per opere come The Warrior, L’incubo di Joanna Mills, Far North, estremo nord, Senna, Amy e Ali and Nino.

Il lungometraggio biografico, distribuito da Nexo Digital e Leone Film Group, racconta la storia del fuoriclasse dalla personalità eccentrica soprannominato El Pibe de Oro e considerato tra i più grandi calciatori di tutti i tempi. Ma qual è la sinossi di Diego Maradona?

Diego Maradona: trama e anticipazioni del documentario in uscita al cinema

Come già detto in apertura di articolo, il documentario sarà proiettato al cinema il 23, 24 e 25 settembre 2019. L’opera ripercorre la vita di Diego Maradona partendo proprio dall’infanzia del fuoriclasse trascorsa in una baraccopoli tra povertà e degrado. Cresciuto senza istruzione ma con la passione per lo sport, il suo grande talento nel calcio lo porta a diventare in poco tempo una vera e propria celebrità. Improvvisamente ricchissimo, desiderato da tutti e osannato per le sue incredibili doti, il giovane professionista non ha però gli strumenti per poter gestire al meglio tutto questo successo che lo inebria e confonde portandolo spesso a prendere decisioni discutibili.

Negli anni ’80 la Società Sportiva del Napoli ancora non era riuscita a conquistare uno scudetto. A far vincere l’ambito premio ci pensa proprio Maradona che nel 1984 con un ingaggio stellare entra nella squadra e gioca per ben sette anni adorato e venerato come una divinità. Il sogno dorato però, come spesso accade, nasconde insidie e pericoli e quando la magia inizia a scemare le conseguenze da affrontare non sono di poco conto.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it