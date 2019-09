Of Fathers and Sons: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Seppur con un certo ritardo, è approdato anche in Italia Of Fathers and Sons. La pellicola del 2017, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 24 settembre 2019, è stata diretta da Talal Derki, regista e sceneggiatore siriano di origine curda noto al grande pubblico per per opere come Hello Damascus, goodbye Damascus, A whole line of trees, Hero of All Seas e Return to Homs.

Il documentario dal forte impatto emotivo, il cui titolo originale è Kinder des Kalifats, ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar, agli European Film Awards e agli Spirit Awards. Inoltre le musiche del lungometraggio sono a cura di Karim Sebastian Elias e la fotografia è di Kahtan Hassoun. Ma qual è la sinossi del lungometraggio?

Of Fathers and Sons: trama e anticipazioni. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Of Fathers and Sons esce al cinema il 24 settembre 2019. L’opera racconta la storia di alcuni bambini siriani il cui padre, Abu Osama, combatte da tempo il regime e sogna il califfato islamico. Il dodicenne Ayman e il tredicenne Osama sono ammaliati dal carisma e dalla determinazione del genitore tanto da obbedire ai suoi ordini senza battere ciglio. L’uomo d’altra parte ha un obiettivo ben preciso per i suoi figli: fargli abbracciare l’estremismo islamico.

I due giovani protagonisti di Of Father and Sons, pur avendo molto in comune, serbano nel proprio cuore desideri diversi. Mentre il primo vorrebbe tornare a scuola, il secondo è un convinto sostenitore della Jihad. E’ proprio questa l’età in cui inizia davvero il duro l’addestramento per diventare dei soldati, il momento in cui non c’è più tempo per i sentimenti e le lacrime.

Il cast del film

Il cast del film è formato da: Abu Osama, Ayman Osama e Osama Osama che interpretano se stessi.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it