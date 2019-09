I Fantastici 4 e Silver Surfer: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Stasera 25 settembre 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda I Fantastici 4 e Silver Surfer. La pellicola del 2007 è stata diretta da Tim Story, regista e produttore statunitense noto al grande pubblico per opere come La bottega del barbiere, New York Taxi, Think Like a Man, Un poliziotto in prova e Shaft.

Il lungometraggio d’azione è il sequel dell’omonimo film uscito nel 2005 a sua volta basato sul celebre fumetto della Marvel Comics creato da Stan Lee e Jack Kirby. Ma qual è la sinossi de I Fantastici 4 e Silver Surfer?

I Fantastici 4 e Silver Surfer: trama e anticipazioni del film in tv

Il matrimonio tra Reed Richard e Susan Storm è oramai alle porte. A complicare però le cose ci pensano degli strani fenomeni atmosferici che imperversano in tutto il mondo. Preoccupato per ciò che sta accadendo, il generale Hager chiede aiuto ai Fantastici 4 che si mettono immediatamente a lavoro e riescono a trovare l’entità che in realtà assomiglia ad un surfista ricoperto d’argento. Dallo scontro con la torcia umana risulta evidente che l’essere sia notevolmente più forte dei supereroi e inoltre l’alieno sembra determinato a voler distruggere la terra. Dopo il combattimento Johnny scopre che i suoi potere sono cambiati: riesce infatti a scambiarli con gli altri membri del gruppo e viceversa attraverso il contatto fisico.

Nel frattempo il terribile Dottor Destino, immobilizzato dai Fantastici 4 tempo prima, viene liberato dall’entità che si fa chiamare Silver Surfer però successivamente ha la peggio in uno scontro con il terribile Victor. Quest’ultimo finge di voler aiutare il gruppo così da poterlo sfruttare per i suoi loschi progetti. Intanto la squadra riesce a ritrovare l’alieno che in realtà dimostra di non essere cattivo e rivela a Susan di essere solo il servo di Galactus, spietata entità cosmica. Riusciranno a salvare il mondo i nostri eroi?

Il cast del film

In I Fantastici 4 e Silver Surfer Ioan Gruffud interpreta Reed Richards/Mister Fantastic mentre Jessica Alba è Susan Storm/Donna invisibile. Michael Chiklis veste i panni di Ben Grimm/La Cosa, Chris Evans quelli di Johnny Storm/La Torcia Umana e Doug Jones è Norrin Radd/Silver Surfer.



Hanno partecipato al film anche Julian McMahon nel ruolo di Victor von Doom/Dottor Destino, Kerry Washington in quello di Alicia Masters e Andre Braugher che è il generale Hager. Completano il cast de I Fantastici 4 Beau Garrett nella parte di Frankie Raye, Vanessa Minnillo in quella di Julie Angel, Gonzalo Menendez in quella di Cruz, Brian Posehn nei panni del prete e Stan Lee che è se stesso.

