Drive me home: trama, cast e anticipazioni del film in uscita al cinema

Siete in cerca di un film dalla trama coinvolgente e dal forte impatto emotivo? Allora Drive me home potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2018, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 26 settembre 2019, è stata diretta da Simone Catania, regista, sceneggiatore e montatore lombardo.

Il lungometraggio, distribuito dalla Europictures e prodotto da Inthelfilm e Indyca, segue le vicende di due amici d’infanzia che, persi i contatti, dopo tanti anni decidono di partire insieme per un viaggio in Europa che porterà entrambi a riflettere sul proprio passato. Ma qual è la sinossi di Drive me home?

Drive me home racconta la storia di Antonio e Agostino, amici inseparabili che crescono in un piccolo paesino della Sicilia dove il tempo scorre lento e nulla sembra mai cambiare. Tra giochi, divertimenti e la solita routine, entrambi sognano un vita diversa. Oggi trentenni, i due giovani uomini vivono all’estero e hanno perso i contatti da tempo. Quando oramai gli amici d’infanzia sembrano destinati a non vedersi più, succede qualcosa che cambia il loro destino.

Antonio viene a sapere che la casa di famiglia sta per essere venduta all’asta e chiede aiuto ad Agostino per non farsela portare via. Di nuovo insieme, la coppia inizia un viaggio con un tir attraverso l’Europa dove passo dopo passo riemergono ricordi, desideri, speranze e rancori che porteranno i protagonisti di Drive me home a mettere in discussione le proprie scelte e ad affrontare il passato dal quale sono scappati.

Il cast del film al cinema

In Drive me home Maco D’Amore interpreta Agostino mentre Vinicio Marchioni è Antonio. Lou Castel veste i panni di Karl, Jennifer Ulrich quelli di Emily e Chiara Muscato è la madre di Antonio.

Hanno partecipato al film anche Nicola Adobati nel ruolo di Wwoofer, Vittoria Megazzù in quello di Antonio ragazzo e Jacopo Vinci che è Agostino adolescente. Completano il cast Omondi Atteno nella parte di Elodie Malice e Ward Kerreman in quella del manager del ristorante Anversa.

