Eurogames 2019: ospiti stasera, nazioni partecipanti e regolamento

Oggi 26 settembre alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Eurogames 2019. Il programma televisivo, versione rivisitata e rinnovata dei Giochi senza frontiere, approda al suo secondo appuntamento dopo l’esordio della settimana scorsa.

Tornano stasera agli Eurogames le strabilianti prove di abilità che le nazioni sfidanti devono superare per accumulare punti. A presentare i concorrenti e guidarci in questo magico viaggio fatto di divertimento e allegria ci penseranno Ilary Blasi e Alvin. Come abbiamo già avuto modo di constatare, la nuova edizione della trasmissione prevede la partecipazione di solo sei nazioni che sono: Grecia, Spagna, Polonia, Germania, Russia e Italia. Inoltre le sfide da superare sono nove di cui tre fisse e sei diverse in ogni puntata. Ma cos’ hanno in serbo per noi questa volta?

È tutto pronto per la nuova emozionante puntata di Eurogames 2019. Stasera le squadre che giocheranno sono: Folgaria per l’Italia, Amburgo per la Germania, Sparta per la Grecia, Bialystok per la Polonia, San Pietroburgo che rappresenta la Russia e Ciudad Rodrigo per la Spagna. L’obiettivo è quello di conquistare il punteggio più alto che ovviamente viene calcolato in base ai risultati delle diverse prove.

Come da regolamento le tre sfide fisse da affrontare sono: il percorso ad ostacoli chiamato Fil Rouge, il Pallodromo che consiste nel dover camminare in una palla trasparente e il Muro, parete obliqua che gli sportivi devono scalare, mentre altre sei cambiano ogni settimana. Le performance di Eurogames 2019 saranno valutate dalla giuria, capitanata dall’ex ginnasta e medaglia d’oro Yuri Chechi, che deciderà quali squadre superano le fasi eliminatorie accendendo così alla finale. Ogni nazione poi avrà a disposizione un jolly che permette di raddoppiare il punteggio conquistato in una prova a scelta. Tutto questo e molte altre sorprese e ospiti oggi alle 21.20 su Italia 1.

