No, non è la BBC: ospiti e anticipazioni stasera con Renzo Arbore Rai 2

Appuntamento imperdibile quello di stasera con No, non è la BBC. Il programma televisivo, in onda oggi 26 settembre alle 21.05 su Rai 2, approda sul secondo canale con un’unica ed emozionante puntata di tre ore dedicata a Gianni Boncompagni.

Timoniere della trasmissione non poteva che essere Renzo Arbore, collega inseparabile e grande amico dell’artista. Una magica occasione per ripercorrere, attraverso immagini, canzoni, filmati esclusivi e testimonianze, le incredibili performance del conduttore radiofonico e paroliere toscano. Ma cos’ha in serbo per noi No, non è la BBC?

Per L’occasione No, non è la BBC è stato girato nella sede di Via Asiago 10, luogo simbolo dei primi lavori di coppia importanti di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Ripercorreremo la carriera dei due artisti che si conobbero durante un esame bandito dalla Rai per maestri programmatori di musica. Con la trasmissione radiofonica Bandiera Gialla e Alto Gradimento i conduttori riuscirono ad accattivarsi anche i giovanissimi di norma molto più interessati alla televisione. Anno dopo anno, i presentatori hanno rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento collezionando un successo dopo l’altro e creando un nuovo prototipo di varietà che ancora oggi viene adoperato.

Non mancheranno poi a No, non è la BBC immagini, filmati esclusivi e testimonianze di chi ha avuto l’onore di lavorare con il compianto Boncompagni. Lo stesso Arbore racconterà i momenti più emozionanti legati alla vita professionale e privata del suo collega di avventure e grande amico. Parleranno poi della loro esperienza con l’artista toscano anche Raffaella Carrà, Ambra Angiolini, Claudia Gerini e Giancarlo Magalli. E poi ancora Lucia Ocone, Fabio Fazio, Piero Chiambretti e Sabrina Impacciatore. Tutto questo e molto altro su Rai 2 dalle 21.20

