Bastille Day – Il colpo del secolo: trama, cast e anticipazioni film

Siete in cerca di un thriller ad alta tensione? Allora Bastille Day- Il colpo del secolo potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2016, in onda stasera 26 settembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da James Watkins, regista e sceneggiatore britannico noto al grande pubblico per per Eden Lake, The Woman in Black, Black Mirror e McMafia.

Il lungometraggio d’azione, sceneggiato da Andrew Baldwin e distribuito dalla Eagle Pictures, segue la pericolosa missione di un agente della CIA e uno scaltro borseggiatore alle prese con una vasta rete di corruzione. Ma qual è la sinossi di Bastille Day?

Se c’è una cosa che Michael sa fare davvero bene è rubare. Il giovane uomo americano vive a Parigi e campa grazie ai furti incredibili che riesce a mettere in atto senza che nessuno, o quasi, se ne accorga. Il ragazzo un giorno, girando alla ricerca di una preda facile, scippa la borsa ad una donna credendo che contenga soldi o gioielli. Quello che il rapinatore non sa è che in realtà nell’oggetto sottratto alla sconosciuta c’è una bomba che successivamente esplode in una piazza della capitale causando la morte di quattro persone.

L’attacco viene rivendicato da un’organizzazione terroristica ma il protagonista di Bastille Day è solo un ragazzo che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Dopo un breve inseguimento, Michael viene arrestato dall’agente della CIA Sean Briar che però ben presto si rende conto che l’uomo veramente non era a conoscenza del contenuto della borsa e che quindi c’è qualcun altro dietro l’attentato. A questo punto i due uniscono le proprie forze per scoprire la verità ed evitare altri spargimenti di sangue. Come finirà Bastille Day?

Il cast del film

In Bastille Day Idris Elba interpreta Sean Briar mentre Richard Madden è Michael Mason. Charlotte Le Bon veste i panni di Zoe Neville e Kelly Reilly quelli di Karen Dacre.

Completano il cast del film José Garcia nel ruolo di Victor Gamieux, Anatol Yusef in quello di Tom Luddy e Eriq Ebouaney nella parte di Baba.

