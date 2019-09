Yesterday: trama, cast e anticipazioni della commedia in uscita al cinema

Siete in cerca di un film che sappia divertirvi e allo stesso tempo emozionarvi? Allora Yesterday potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 26 settembre 2019, è stata diretta da Danny Boyle, regista e sceneggiatore inglese di fama mondiale che ha firmato opere come Piccole omicidi tra amici, Trainspotting, The Beach, 28 giorni dopo, The Millionaire, 127 ore e Steve Jobs.

Lo spassoso lungometraggio, sceneggiato da Richard Curtis e distribuito dalla Universal Pictures, racconta la storia di un giovane e mediocre cantautore che, a seguito di un misterioso incidente, si risveglia in un mondo in cui i Beatles non sono mai esistiti. Ma qual è la sinossi di Yesterday?

Yesterday: trama e anticipazioni della commedia in uscita al cinema

Jack Malik è un giovane artista di provincia che sogna di diventare un cantante famoso. Nonostante i suoi innumerevoli sforzi, il ragazzo non riesce a conquistare nemmeno il pubblico della sua piccola cittadina. A consolarlo e sostenerlo sempre e comunque ci pensa Ellie, sua migliore amica fin dalla tenera età. Le giornate scorrono lente senza novità ma improvvisamente un evento bizzarro stravolge la vita del protagonista.

Un giorno il protagonista di Yesterday ha un incidente con un autobus causato da un strano blackout globale. Scampata la tragedia, il giorno dopo Malik si sveglia in un mondo in cui nessuno conosce i Beatles. Se inizialmente il ragazzo crede sia impossibile una cosa simile, ben presto si rende conto che per quanto sia assurdo davvero nessuno sa chi sia il gruppo inglese e allora decide di usare le loro canzoni per raggiungere il successo. In pochissimo tempo Malik da sconosciuto diventa una vera e propria star facendo impazzire il mondo intero. La notorietà però rischierà di cambiare Jack e di fargli perdere le persone che ama.

Il cast del film

In Yesterday Himesh Patel interpreta Jack Malik mentre Lily James è EllieKate. McKinnon veste i panni di Mandi e Ana de Armas è Roxanne.



Hanno partecipato al film anche Lamorne Morris nel ruolo di Stephen e Ed Sheeran in quello di se stesso. Completano il cast Joel Fry nella parte di Skinner, Alexander Arnold in quella di Sam e James Corden che è se stesso.

