Malignant: trama, cast e curiosità. Quando esce il film horror

Appassionati del cinema horror gioite, sono iniziate le riprese di Malignant! A dare l’annuncio è stato proprio il regista del film James Wan, artista di grande talento che in pochi anni ha dato ha creato personaggi iconici e saghe entrate a pieno diritto nella storia del grande e piccolo schermo.

Giovane e mosso da una grande passione per le opere che hanno terrorizzato generazioni di adolescenti e adulti, sia nella sceneggiatura che nelle direzione delle pellicole ha sempre dimostrato inventiva, grande fantasia e capacità di unire il passato ad idee innovative. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Malignant!

Malignant: trama e cast. Quando esce il film horror

Possessioni demoniache, una buona dose di sangue, ironia e atmosfere da brivido sono le caratteristiche principali del cinema di James Wan. Il regista malaysiano naturalizzato australiano è considerato tra gli artisti più influenti dell’horror contemporaneo. Anche i non appassionati o i neofiti del genere conoscono lo spietato Saw e i suoi giochi mortali, i coniugi Ed e Lorraine Warren, Insidious e le marionette di Dead Silence.

Dopo una breve parentesi di pellicole d’azione come Fast & Furious 7 e Aquaman, lo sceneggiatore torna al suo primo amore con Malignant. James poi ha fatto impazzire i fan postando sul suo profilo ufficiale Instagram la foto del primo ciak del lungometraggio. Per quanto riguarda la data d’uscita del film, non sappiamo ancora quando approderà sul grande schermo ma essendo iniziate le riprese probabilmente non passerà molto tempo prima dell’esordio. Anche la trama è ancora un mistero ma il sito Bloody Disgustig ha parlato di un thriller all’italiana. Questa informazione però non è stata ancora né smentita né confermata. Certo invece è il cast formato da: Maddie Hasson, Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Michole Briana White e Jacqueline McKenzie.

Curiosità del film

Forse non tutti sanno che James Wan ama inserire easter eggs e citazioni nei suoi film e quindi è molto probabile che anche in Malignant saranno disseminati riferimenti alle sue precedenti opere.

Inoltre l’artista ha scritto la sceneggiatura assieme alla fidanzata Ingrid Bisu e la sua produzione è legata alla Giallo Films LLC, società italiana che in passato ha finanziato lungometraggi come L’uccello con le piume di cristallo, Profondo osso e Sei donne per l’assassino.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it