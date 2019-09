Il Principe abusivo: curiosità sul film stasera in tv su Rai

Siete in cerca di una commedia sentimentale? Allora Il Principe abusivo potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2013, in onda stasera 27 settembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, rappresenta l’approdo alla regia di Alessandro Siani che ha co-scritto, diretto e interpretato il lungometraggio.

L’esilarante film, prodotto da Cattleya con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, racconta la storia di una giovane futura regnante che per attirare l’attenzione dei rotocalchi è disposta a fingere di innamorarsi di un uomo povero, ignorante e volgare. Ma qual è la sinossi de Il Principe abusivo?

La trama

Il principe abusivo racconta la storia di Letizia è la bellissima futura regnante di un piccolo principato che vive assieme al padre e il ciambellano Anastasio in un castello da fiaba. Pur avendo a disposizione tutto ciò che una persona potrebbe desiderare, la donna è triste e frustrata perché a differenza dei suoi altri parenti è ignorata sia dai sudditi che dai rotocalchi. Stanca di passare inosservata, la futura regnante nonostante i suoi sforzi riesce a trovare un modo per attirare l’attenzione.

Improvvisamente il dignitario di corte elabora un piano geniale: Letizia deve fingere di innamorarsi di un uomo rozzo e povero così da far impazzire il mondo del gossip. Per rendere la cosa credibile, è necessario che la donna si fidanzi ufficialmente con il partner fasullo salvo poi inventare un finto tradimento ed annullare le nozze. La scelta ricade su Antonio De Biase, giovane squattrinato che lavora come cavia per i test di case farmaceutiche e scrocca cibo e tutto quello che può in giro. Giunto al castello, tra imprevisti, bugie e amori inaspettati, il principe abusivo insieme i suoi amici stravolgerà la grigia routine di corte.

Il Principe abusivo: curiosità sul film stasera in tv su Rai

Forse non tutti sanno che ne Il principe abusivo il quartiere dove vive Antonio De Biase è in realtà il famoso quartiere Stella di Napoli. Inoltre l’attore Alan Cappelli Goetz che nel film veste i panni di Gherez in passato è stato scelto come controfigura di Robert Pattinson in Twilight Saga: New Moon.

Molti dei personaggi presenti nella pellicola sono comici dello show d’intrattenimento Made in Sud. Infine il lungometraggio è stato girato a Merano, Roma, Napoli mentre il castello si trova nella Loira francese e gli interni sono stati presi da stanze di palazzi diversi a Bolzano, Merano e Roma.

