Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv e streaming

Il big match della sesta giornata di Liga spagnola 2019/2020 è Atletico Madrid-Real Madrid, in programma sabato 28 settembre 2019 alle ore 21:00 allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Si tratta, come ormai ben sappiamo, di una delle partite più attese del panorama calcistico mondiale da diversi anni a questa parte. Le due formazioni della capitale spagnola hanno dato vita a numerose battaglie in queste stagioni che spesso sono valse dei titoli molto prestigiosi con la rivalità tra di esse aumentata a dismisura.

L’Atletico Madrid sarà il padrone di casa e proverà a vincere questo attesissimo derby per superare nuovamente i cugini-rivali in classifica. Dopo due partite terminate con una sconfitta e un pareggio, i colchoneros si sono risollevati grazie al facile successo in casa del neopromosso Maiorca nel turno infrasettimanale. Ora invece è in arrivo il primo grande esame stagionale in campionato, dove per molti l’Atleti è la squadra favorita per il successo finale nonostante la ricca concorrenza.

Dopo un avvio di stagione complicato, il Real Madrid sembra stia trovando finalmente la quadra giusta. I blancos sono la capolista assieme alla Real Sociedad, questo grazie ai tre successi di fila maturati in campionato, l’ultimo dei quali arrivato in settimana contro l’Osasuna in casa. Esame fondamentale anche per il Real questo derby, una squadra che punta a tornare a vincere quantomeno un titolo al termine di questa stagione.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni della 6a giornata di Serie A

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Felix, Diego Costa

Allenatore: Simeone

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos; Bale, James Rodriguez, Hazard; Benzema

Allenatore: Zidane

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il derby verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

