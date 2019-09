Rambo: Last Blood. Trama, cast e anticipazioni del film al cinema

Fan di Sylvester Stallone gioite, Rambo: Last Blood è approdato sul grande schermo. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 26 settembre 2019, è stata diretta da Adrian Grunberg, assistente alla regia e regista conosciuto per Apocalypto, Man on Fire, Get the Gringo e Here on Earth.

Il lungometraggio ad alta tensione, distribuito da Notorious Pictures e prodotto da Campbell Grobman Films, Lionsgate, Millenium, rappresenta il quinto capitolo della celebre saga che ha come protagonista l’implacabile John Rambo. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Sono passati ben undici anni da ciò che è avvenuto in Birmania e il veterano della guerra del Vietnam John Rambo può finalmente condurre una vita tranquilla nell’allevamento di cavalli che ha ereditato dal padre in Arizona. A fargli compagnia e dargli una mano nelle attività giornaliere ci pensano l’amica di vecchia data Maria Beltran e sua nipote Gabrielle. Quest’ultima, dopo aver saputo grazie alla sua amica Gizzelle dove risiede il padre biologico, scappa in Messico per conoscere colui che da bambina l’ha abbandonata. Giunta sul posto con la speranza di ottenere delle scuse o una spiegazione che almeno in parte potesse giustificare questo gesto ignobile, l’uomo le rivela di non essersene mai fregato nulla di lei e della compagna.

Delusa e distrutta da quelle parole, Gizelle porta Gabrielle in un locale dove però viene drogata e rapita da criminali del cartello messicano. A questo punto Rambo tornerà in azione disposto ad affrontare qualsiasi pericolo pur di salvare la vita della ragazza. Riuscirà nella sua impresa?

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Sylvester Stallone che interpreta John Rambo. Paz Vega veste i panni di Carmen Delgado, Yvette Monreal quelli di Gabrielle e Sergio Peris-Mencheta è Hugo Martínez.

Hanno partecipato al film anche Óscar Jaenada nel ruolo di Victor Martinez e Adriana Barraza in quello di Maria Beltran. Completano il cast Louis Mandylor nella parte dello sceriffo, Sheila Shah in quella di Alejandra e Diana Bermudez che è Juanita.

