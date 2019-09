Chi è Agostino Penna a Tale e Quale Show: carriera, età e vita privata

È Agostino Penna il vincitore della seconda puntata di Tale e Quale Show. L’artista con la sua interpretazione di Chiedi chi erano i Beatles ha imitato alla perfezione il cantante degli Stadio Gaetano Curreri sbaragliando così l’agguerrita concorrenza.

Compositore e musicista dalle collaborazioni illustri, molti conoscono il vocalist per essere stato il responsabile delle musiche a Uomini e Donne. Ma cosa sappiamo della vita professionale e privata di Agostino Penna?

Agostino Penna: età, biografia e carriera

Capelli brizzolati, sguardo vispo e sorriso contagioso, così si presenta l’artista che ha conquistato la giuria di Tale e Quale Show. Agostino Penna nasce ad Avellino il 19 gennaio del 1966 sotto il segno zodiacale del Capricorno. Fin da piccolo appassionato di musica, appena quindicenne è già il vocalist della band Vanadium con la quale si fa conoscere esibendosi in molto locali in della zona. Desideroso di intraprende nuove esperienze, porta la sua arte anche in America dove acquisisce sempre più consapevolezza del proprio talento.

Dopo aver conseguito il diploma al conservatorio, Penna inizia l’ascesa al successo con collaborazioni illustri come Umberto Tozzi, Marco Masini e Giancarlo Bigazzi. Sempre in cerca di nuovi stimoli, Agostino studia per diverso tempo al collegio Berklee college di Boston per poi ritornare in Italia con una grande carica e un bagaglio di conoscenze davvero ampio.

La carriera dell’artista: David Bowie, Don Matteo e Distretto di polizia

Negli anni ’90 l’artista è una delle presenze fisse al Gilda, locale romano molto in voga e frequentato anche da vip. Approda poi sul piccolo schermo affiancando professionisti come Milly Carlucci, Paolo Bonolis e Fabrizio Frizzi. Nel frattempo la vena creativa di Penna non si ferma mai e compone le colonne sono di film e serie televisive di grande richiamo come Sei forte maestro o Si fa presto a dire amore.

I consensi non arrivano solo dagli artisti italiani ma anche da star internazionali del calibro di David Bowie che in occasione del suo matrimonio con Iman affida proprio ad Agostino il compito di cantare per loro e gli inviati. Ma le avventure di Penna non finiscono qui e l’eclettico vocalist recita a teatro e in fiction come Don Matteo e Distretto di polizia.

Chi è Agostino Penna a Tale e Quale Show

Ha partecipato inoltre a Uomini e Donne come responsabile delle musiche e nel 2008 veste il ruolo del sindaco ne Il miracolo di Marcellino.

Agostino Penna è tra i 13 concorrenti della nona edizione di Tale e Quale Show. Nella prima puntata il cantante ha imitato Elton John conquistando il podio. Ha strappato però la vittoria nel secondo appuntamento interpretando Chiedi chi erano i Beatles di Gaetano Curreri, leader degli Stadio.

La vita privata dell’artista

Pur essendo spigliato ed estroverso, della vita privata di Agostino Penna sappiamo davvero molto poco.

Non si conosce la sua situazione sentimentale dell’artista ma pare sia celibe e che non abbia figli ma al momento è impossibile dirlo con estrema certezza.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it