Instagram like tolti in Italia: nascosto il pulsante sulle app

Lentamente il team di IG sta iniziando a rimuovere la visualizzazione dei like agli utenti. Dopo due mesi di test la modifica sta entrando in azione e a breve coprirà la totalità degli utenti. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta? E soprattutto, esiste un modo per poter visualizzare nuovamente i mi piace.

Instagram like tolti in Italia: la ragione che si cela dietro la modifica

La notizia è stata data dall’agenzia di stampa ANSA, secondo le informazioni circolate, il team del noto social network ha affermato di voler mantenere la concentrazione dei follower in base a ciò che viene condiviso e non in base alla quantità di like. Il numero dei mi piace verrà reso noto solamente al proprietario dell’account. IG spiega inoltre che la decisione è stata presa per far concepire agli utenti e ai follower in modo diverso i post. Ma il social network potrebbe rilasciare presto altre novità. Si starebbe infatti lavorando anche alla possibilità di cambiare stile di visualizzazione dei testi delle canzoni e alla capacità di inviare adesivi in direct.

Instagram like tolti in Italia: le reazioni degli utenti

L’utenza non ha preso bene la decisione. Molti influencer, i quali hanno basato parte della loro fortuna di follower sui loro like, stanno in queste ore protestando attraverso i loro profili social. Anche utenti normali hanno preso male la notizia. La sensazione è che in questi anni IG si sia principalmente sviluppato nella direzione della curiosità e dello svago e non per l’approfondimento sui contenuti. Sicuramente alla fine questa modifica sarà accettata ma vedremo se avrà delle ripercussioni sulla capacità comunicativa del social network.

Francesco Somma

