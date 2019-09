Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni 30 settembre Rai 2

Siete in cerca di un show divertente? Allora Stasera tutto è possibile potrebbe fare al caso vostro. Il fortunato varietà televisivo italiano, in onda oggi 30 settembre alle 21.20 su Rai 2, approda ad una nuova ed esilarante puntata.

Come di consueto, timoniere della trasmissione sarà Stefano De Martino che grazie alla sua simpatia e allegria da anni ha conquistato i telespettatori. Il format originale Anything Goes, da cui è nata la versione italiana, continua ad avere un grande successo tanto che è stato esportato anche in altre parti del mondo e ne esistono infatti più di venticinque adattamenti. Tra risate, battute e giochi, questa settimana un gruppo di personaggi famosi dello spettacolo e non solo dovrà superare spassose prove. Ma cos’ha in serbo per noi il programma?

Poche ore ci separano dal nuovo appuntamento con lo show del lunedì sera. Tema centrale della puntata sarà il Brasile con sfide, coreografie e melodie che rievocheranno il grande e meraviglioso paese sudamericano.

Tornano quindi, nello splendido Auditorium Rai di Napoli, le esilaranti prove, oramai diventate garanzia di divertimento e allegria, che i protagonisti dello show dovranno affrontare. Non mancherà ovviamente La stanza inclinata, gioco simbolo dello programma che ha sempre regalato grasse risate.

Gli ospiti del programma

Tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile ci saranno tanti artisti famosi tra i quali: Maurizio Casagrande, Nunzia De Girolamo, Mariano Bruno e Sergio Friscia. Inoltre saliranno sul palco anche Lisa Fusco, Biagio Izzo, Mercedesz Henger e Ariadna Romero.

Come da tradizione, non ci sarà nessuna vera competizione né una giuria in quanto tutte le sfide da superare hanno come unico scopo quello di intrattenere e allietare i telespettatori. Tutto questo e molto altro su secondo canale di Stato dalle 21.20.

